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Минэкономразвития анонсировало экспортную пошлину на подсолнечное масло

Новая мера по сдерживанию роста цен на социально значимые продукты может заработать с 1 сентября. Ранее была повышена пошлина на подсолнечник, с 1 июля она станет запретительной
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Экспортная пошлина на подсолнечное масло может быть введена с 1 сентября. Об этом заявил в четверг журналистам глава Минэкономразвития Максим Решетников.

Кроме того, по его словам, с 1 июля будет введена запретительная экспортная пошлина на семена подсолнечника. С 9 января по 30 июня 2021 года экспортная пошлина на подсолнечник и рапс была повышена до 30% от таможенной стоимости вывозимой продукции, нижняя планка была установлена на уровне €165 за 1 тыс. кг.

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Фото:Екатерина Кузьмина / РБК

«Семена, у нас состыкованы будут пошлины, действующая 30 июня заканчивается, поэтому новая будет с 1 июля и дальше. То есть у нас здесь рассинхронизации не будет. А по пошлине на подсолнечное масло — там 1 сентября, то есть ориентируемся на новый урожай», — сказал Решетников (цитата по ТАСС).

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Фото:Петр Ковалев / ТАСС

Подорожание отдельных социально значимых продуктов, в числе которых оказалось и подсолнечное масло, в декабре 2020 года привлекло внимание президента Владимира Путина. Для стабилизации цен правительство приняло меры, в числе которых оказалось введение экспортных пошлин на масличные. Кроме того, производители и торговые сети договорились зафиксировать цены на растительное масло и другие социально значимые продукты.  

Автор
Мария Бондаренко
подсолнечное масло Максим Решетников пошлины цены продукты экспорт Минэкономразвития
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