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Власти подтвердили продление заморозки цен на сахар и подсолнечное масло

Заморозка цен на сахар будет действовать два месяца, на масло — до октября. Параллельно кабмин предложил меры поддержки бизнеса, включая субсидирование
Фото: Сергей Ермохин / ТАСС
Фото: Сергей Ермохин / ТАСС

Правительство намерено и дальше сдерживать потребительские цены на сахар и подсолнечное масло. Об этом сообщает пресс-служба кабмина по итогам заседания у вице-премьера Андрея Белоусова.

Участники встречи пришли к выводу, что принятые ранее меры по сдерживанию цен доказали эффективность. «В целях дальнейшего сохранения розничных цен на приемлемом для граждан уровне принято решение поручить ФАС, Минсельхозу и Минпромторгу провести оперативные консультации с бизнесом с целью продления соглашений о снижении и поддержании цен», — говорится в сообщении.

Цены останутся на прежнем уровне: 1 кг сахара будет стоить 36 руб. для оптовиков и 46 руб. для розничных покупателей. 1 л масла будет стоить 95 и 110 руб. соответственно. При этом заморозка цены на сахар продлена на два месяца — до июня, а на подсолнечное масло — до октября.

Власти допустили продление заморозки цен на сахар и масло
Бизнес
Фото:Кирилл Кухмарь / ТАСС

О намерении властей продлить заморозку цен на сахар и подсолнечное масло ранее сообщали источники РБК. В декабре прошлого года рост цен на эти продукты раскритиковал президент Владимир Путин. После чего профильные министерства договорились с производителями и ретейлом о сдерживании цен.

Одновременно с решением о продлении сдерживания цен правительство предложило ряд мер поддержки бизнеса. «Производителям белого сахара при соблюдении условий по отгрузке только в розницу может быть предоставлена субсидия из федерального бюджета на срок до шести месяцев из расчета 5 руб. на 1 кг, при условии, что цена завода не будет повышена», — заявили в кабмине.

Запустить субсидирование планируют с 1 апреля, в общей сложности на это выделят 3 млрд руб. Параллельно по линии Евразийской экономической комиссии прорабатывается вопрос о снятии пошлин на импорт сахара с 15 мая по 31 августа в объеме не более 350 тыс. т.

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Продление соглашений, по мнению Минсельхоза, позволит сохранить доступность социально значимой продукции для населения. «Возмещение затрат на производство и реализацию сахара и бутилированного масла, а также меры таможенно-тарифного регулирования помогут сохранить необходимую рентабельность предприятий, обеспечить внутренний рынок достаточными объемами этой продукции», — сообщили РБК в министерстве.

В Минсельхозе исключили скачкообразный рост цен на сахар
Бизнес

Кроме того, Минсельхоз в 2021 году увеличит посевные площади под сахарной свеклой, что позволит произвести не менее 40 млн т культуры и получить из нее порядка 6 млн т сахара.

Авторы
Михаил Котляр, Елена Сухорукова
правительство цены сахар подсолнечное масло
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