Власти подтвердили продление заморозки цен на сахар и подсолнечное масло

Заморозка цен на сахар будет действовать два месяца, на масло — до октября. Параллельно кабмин предложил меры поддержки бизнеса, включая субсидирование

Фото: Сергей Ермохин / ТАСС

Правительство намерено и дальше сдерживать потребительские цены на сахар и подсолнечное масло. Об этом сообщает пресс-служба кабмина по итогам заседания у вице-премьера Андрея Белоусова.

Участники встречи пришли к выводу, что принятые ранее меры по сдерживанию цен доказали эффективность. «В целях дальнейшего сохранения розничных цен на приемлемом для граждан уровне принято решение поручить ФАС, Минсельхозу и Минпромторгу провести оперативные консультации с бизнесом с целью продления соглашений о снижении и поддержании цен», — говорится в сообщении.

Цены останутся на прежнем уровне: 1 кг сахара будет стоить 36 руб. для оптовиков и 46 руб. для розничных покупателей. 1 л масла будет стоить 95 и 110 руб. соответственно. При этом заморозка цены на сахар продлена на два месяца — до июня, а на подсолнечное масло — до октября.

О намерении властей продлить заморозку цен на сахар и подсолнечное масло ранее сообщали источники РБК. В декабре прошлого года рост цен на эти продукты раскритиковал президент Владимир Путин. После чего профильные министерства договорились с производителями и ретейлом о сдерживании цен.