«Яндекс» отчитался по международным стандартам лояльности

Российский интернет-холдинг начал раскрытие данных об удовлетворенных запросах госструктур

«Яндекс» впервые раскрыл число запросов госорганов о раскрытии пользовательских данных: в первом полугодии компания отказала в 16% случаев. Google, опубликовавшая такие данные во втором полугодии 2019-го, отказала по 77% запросов

Фото: Артем Голощапов для РБК

За первое полугодие 2020 года «Яндекс» получил от органов государственной власти более 15 тыс. запросов на раскрытие пользовательских данных. В большинстве случаев они были удовлетворены, количество отказов составило 2468, или 16%, сообщается на сайте компании. Как пояснил представитель компании, это первый подобный отчет, в дальнейшем он будет выходить каждые полгода.

Речь идет об органах власти не только России, но и других стран, в которых работает «Яндекс».

«В ответ на запрос компания предоставляет ровно столько информации, сколько необходимо для ответа. А если запрос не соответствует требованиям закона, «Яндекс» его отклоняет. Запросы, пришедшие по неофициальным каналам, например по электронной почте или по телефону, не получают ответа и не учитываются в статистике», — сообщили в компании.

В «Яндексе» также пояснили, что законы стран, в которых работает компания, позволяют госорганам запрашивать данные пользователей. В России это имеют право делать МВД, Следственный комитет, прокуратура, ФАС, ФТС, суды и некоторые другие органы.

«Яндекс» обязан отвечать на все запросы, оформленные в соответствии с требованиями действующего законодательства. Если запрос приходит на бумаге, он должен быть оформлен на официальном бланке ведомства, содержать контакты и собственноручную подпись уполномоченного лица, а в ряде случаев еще и должен быть заверен оригинальным оттиском печати. Запрос в электронной форме считается обязательным для предоставления ответа только в том случае, если он заверен усиленной квалифицированной электронной подписью», — говорится в сообщении.

Наибольшее количество запросов приходит по пользователям сервиса «Яндекс.Паспорт», поскольку в нем хранятся основные регистрационные данные пользователей. Сервис получил 8,8 тыс. запросов за полгода. «Яндекс.Такси» получил 5280 запросов, «Яндекс.Драйв» — 706.

Какие данные раскрывает Google

Один из основных конкурентов «Яндекса» в направлении поиска, электронной почты и ряда других сервисов в России — компания Google — уже несколько лет регулярно выпускает отчет под названием Transparency Report, в котором раскрывает количество запросов от властей разных стран и сколько из них было удовлетворено. Google пока не публиковала статистику о запросах пользовательских данных в России в первом полугодии 2020 года. Но с июля по декабрь 2019-го компания получила 258 запросов на раскрытие пользовательских данных от органов государственной власти страны. Из них только в 23% случаев Google предоставила «некоторые данные» государственным органам.

Кроме личной информации госорганы отправляют Google запросы на удаление контента. За истекшее первое полугодие компания получила 12,7 тыс. запросов от органов власти на удаление данных. Из них 44% было связано с нарушением авторских прав, 18% касалось вопросов национальной безопасности, 13% — товаров и услуг, подпадающих под действие специальных законов. При этом около 16% от всех запросов Google отклонила. В частности, компания может отказать в удалении данных, если запрос не содержит точной информации, что именно государственные органы требуют удалить (например, может быть не указан URL), не все распоряжения суда, которые присылаются в запросах, требуют от Google конкретных действий и т.д., отмечается в отчете.

Кроме того, Google рассказывает о запросах государственных органов, которые вызывают общественный интерес. Так, в первой половине 2020 года Роскомнадзор потребовал, чтобы Google удалила из результатов поиска четыре ссылки, где пользователям предлагалось купить пропуск для выхода из дома во время режима самоизоляции. Компания частично удалила запрос: исключила три ссылки из поиска в России. По четвертой ссылке меры не приняли — она не индексировалась в поисковой системе Google.

Представитель «Яндекса» сообщил, что компания не планирует публиковать отчеты о запросах властей на удаление контента.