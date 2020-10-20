Власти Москвы проверят тарифы на доставку в «Яндекс.Еда» и Delivery Club

Уполномоченный по правам ресторанного бизнеса в Москве Сергей Миронов заявил, что в городе действует «монополия» на доставку еды, так как «Яндекс.Еда» и Delivery Club устанавливают ее стоимость от 10 до 35% на свое усмотрение

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Власти Москвы проверят компании по доставке еды «Яндекс.Еда» и Delivery Club на нарушение антимонопольного законодательства при установке тарифов на доставку, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, передает «РИА Новости».

Этот вопрос обсуждался на заседании Совета по стратегическому развитию и реализации национальных проектов. На нем вопрос о тарифах компаний поднял уполномоченный по правам ресторанного бизнеса в Москве Сергей Миронов, который сообщил, что «Яндекс.Еда» и Delivery Club берут от 10 до 35% стоимости заказа за доставку. При этом он считает, что в столице существует «монополия» по доставке еды.

По словам Миронова, из-за этого рестораны уходят в «еще больший минус» и их работа становится нерентабельной, передает «Интерфакс».

«Мы детально этот вопрос посмотрим. И если действительно есть признаки нарушения антимонопольного законодательства, напишем обращение в Федеральную антимонопольную службу», — ответил Ефимов (цитата по «РИА Новости»).