Власти Москвы проверят тарифы на доставку в «Яндекс.Еда» и Delivery Club
Власти Москвы проверят компании по доставке еды «Яндекс.Еда» и Delivery Club на нарушение антимонопольного законодательства при установке тарифов на доставку, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, передает «РИА Новости».
Этот вопрос обсуждался на заседании Совета по стратегическому развитию и реализации национальных проектов. На нем вопрос о тарифах компаний поднял уполномоченный по правам ресторанного бизнеса в Москве Сергей Миронов, который сообщил, что «Яндекс.Еда» и Delivery Club берут от 10 до 35% стоимости заказа за доставку. При этом он считает, что в столице существует «монополия» по доставке еды.
По словам Миронова, из-за этого рестораны уходят в «еще больший минус» и их работа становится нерентабельной, передает «Интерфакс».
«Мы детально этот вопрос посмотрим. И если действительно есть признаки нарушения антимонопольного законодательства, напишем обращение в Федеральную антимонопольную службу», — ответил Ефимов (цитата по «РИА Новости»).