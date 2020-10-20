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Власти Москвы проверят тарифы на доставку в «Яндекс.Еда» и Delivery Club

Уполномоченный по правам ресторанного бизнеса в Москве Сергей Миронов заявил, что в городе действует «монополия» на доставку еды, так как «Яндекс.Еда» и Delivery Club устанавливают ее стоимость от 10 до 35% на свое усмотрение
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Фото:Максим Блинов / РИА Новости
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Власти Москвы проверят компании по доставке еды «Яндекс.Еда» и Delivery Club на нарушение антимонопольного законодательства при установке тарифов на доставку, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, передает «РИА Новости».

Этот вопрос обсуждался на заседании Совета по стратегическому развитию и реализации национальных проектов. На нем вопрос о тарифах компаний поднял уполномоченный по правам ресторанного бизнеса в Москве Сергей Миронов, который сообщил, что «Яндекс.Еда» и Delivery Club берут от 10 до 35% стоимости заказа за доставку. При этом он считает, что в столице существует «монополия» по доставке еды.

По словам Миронова, из-за этого рестораны уходят в «еще больший минус» и их работа становится нерентабельной, передает «Интерфакс».

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«Мы детально этот вопрос посмотрим. И если действительно есть признаки нарушения антимонопольного законодательства, напишем обращение в Федеральную антимонопольную службу», — ответил Ефимов (цитата по «РИА Новости»).

На этот вопрос также обратил внимание министр экономического развития Максим Решетников и попросил Ефимова разобраться.

Представитель Delivery Club рассказал РБК, что пока компания не получила запросов, но открыта для взаимодействия с участниками рынка. «Весной мы первыми запустили программу поддержки ресторанов, позволившую локальным игрокам подключиться к сервису с нулевой комиссией. За последние полгода количество работающих с платформой ресторанов выросло в два раза, до более чем 30 тыс. Также для малого и среднего бизнеса действовала программа субсидирования доставки, инициированная правительством Москвы и реализованная с нашим участием», — пояснили в пресс-службе сервиса по доставке.

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Фото:Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Там также отметили, что в первую очередь рестораны интересует рост числа заказов, поэтому Delivery Club акцентирует внимание на стимулировании клиентов.

«В 2020 году году наше взаимодействие с ресторанами вышло на новый уровень, и мы рассчитываем, что оно позволит ресторанам как можно быстрее вернуться к докоронавирусным показателям», — заявили в Delivery Club.

В «Яндекс.Еда» сообщили, что готовы изучить соответствующие вопросы, если те поступят в компанию, и подчеркнули, что до этого претензий к организации не было. Там также напомнили о программе поддержки ресторанного бизнеса, которую запустили совместно с Федерацией рестораторов и отельеров России. Она, в частности. предусматривает обнуление комиссии на заказы самовывозом для небольших заведений.

РБК направил запрос в «Яндекс.Еда».

Авторы
Мария Лисицына, Анастасия Скрынникова
Яндекс Delivery Club ФАС
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