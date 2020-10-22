Великолепная шестерка

Эксперты Fitch оценили кредитоспособность субъектов Российской Федерации

Шесть российских регионов обладают самостоятельным кредитным профилем, превосходящим кредитоспособность Российской Федерации, сообщило агентство Fitch. В целом кредитные профили регионов варьируются сильнее, чем в других странах

Фото: Дмитрий Ловецкий / AP

Собственная кредитоспособность шести российских регионов, включая Москву и Санкт-Петербург, оценивается выше, чем у суверена — Российской Федерации, рассказали представители международного рейтингового агентства Fitch Ratings на вебинаре в Москве в среду, 21 октября.

Их итоговые рейтинги все равно находятся на одном уровне с суверенным рейтингом России (BBB, самая нижняя ступень инвестиционной категории), поскольку, по общему принципу Fitch, регионы не могут иметь рейтинги выше суверенного.

Шесть регионов с наиболее сильной собственной кредитоспособностью имеют оценки от bbb+ (Челябинская область) до a+ (Москва). В промежутке между ними находятся Санкт-Петербург, Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО), Башкирия и Татарстан. В частности, Москва, Петербург, ЯНАО, Башкирия и Татарстан обладают максимально высокой оценкой устойчивости к долговой нагрузке — aaa.

В региональном портфеле Fitch в России — 22 эмитента (всего в стране 85 субъектов).

С экономической точки зрения выделяются ЯНАО и Москва: их валовой региональный продукт на душу населения превосходит медианный уровень российских регионов в 13 раз и более чем в три раза соответственно, отмечается в материалах Fitch.

На противоположном полюсе (из рейтингуемых Fitch регионов) находятся Ярославская и Кировская области, для которых агентство учитывает фактор потенциальной чрезвычайной поддержки от федерального центра.

Выравнивания регионов недостаточно

Fitch отмечает высокую социально-экономическую дифференциацию российских регионов. «Региональное неравенство в значительной мере сохраняется и после применения инструментов межбюджетного регулирования в силу слабости институциональной среды в России», — указано в презентации агентства к вебинару. По мнению аналитиков Fitch, система межбюджетных отношений в России непрозрачна, а механизмы и правила выравнивания региональных бюджетных различий недостаточны для применения принципа «солидарного подтягивания» всех регионов.

«Как мы выяснили, особого эффекта от мер выравнивания не видно даже в рамках нашего регионального портфеля. Это говорит о том, что механизм солидарного подтягивания, который агентство применяет в других юрисдикциях, в России применен быть не может. Иными словами, мы не можем задать неснижаемый уровень рейтинга для большинства российских регионов», — объяснил старший директор Fitch Ratings Константин Англичанов. В странах с более устоявшейся институциональной средой разброс в кредитоспособности регионов намного меньше, указал он.

Межбюджетные отношения в России строятся на том, что налоговые сборы распределяются между регионами и федеральным центром по установленным нормативам (которые периодически меняются): например, НДФЛ зачисляется в региональные и местные бюджеты, налог на прибыль зачисляется в основном в бюджет региона и частично — в федеральный бюджет. Федеральное правительство распределяет между регионами межбюджетные трансферты, которые зачисляются в доходы региональных бюджетов дополнительно к их собственным доходам.

Минфин переходит на трехлетнее планирование трансфертов регионам, сообщил в конце сентября на заседании в Совете Федерации первый вице-премьер Андрей Белоусов. Кроме того, губернаторам в 2021 году будет разрешено самостоятельно вносить изменения в сводную бюджетную роспись в части антикризисных и антиковидных мер, сказал Белоусов.

Влияние пандемии на регионы

Во время пандемического кризиса федеральное правительство оперативно делегировало на уровень регионов ответственность за борьбу с коронакризисом, отметил Англичанов. «Но эта ответственность, к сожалению, не всегда подкреплялась достаточным количеством ресурсов», — подчеркнул он.

По данным Fitch, межбюджетные трансферты регионам в январе—августе 2020 года выросли в полтора раза в годовом выражении — на 697 млрд руб., до 2,13 трлн руб. Это смогло компенсировать падение налога на прибыль, зачисляемого в региональные бюджеты (минус 430 млрд руб.). По итогам 2020 года федеральные трансферты регионам достигнут 3,47 трлн руб., прогнозирует Минфин (по сравнению с 2,39 трлн руб. за 2019 год).

Однако регионы жаловались на то, что из-за жестких ограничений, накладываемых действующими соглашениями Минфина и субъектов о реструктуризации бюджетных кредитов, они не могут в полной мере компенсировать выпадающие доходы и дополнительные расходы на борьбу с пандемией и ее последствиями. Минфин в начале октября пообещал смягчить эти ограничения.

Fitch ожидает ухудшения социально-экономических профилей российских регионов в 2020 году из-за снижения ВВП и сокращения деловой активности. Оно обусловливает уменьшение налоговых доходов на фоне продолжающегося роста расходов регионов. На начало осени дефицит консолидированных бюджетов российских регионов составлял 109 млрд руб. (по сравнению с профицитом более 1 трлн руб. на ту же дату годом ранее). На 1 сентября 2020 года в России было 36 субъектов с дефицитом бюджета (годом ранее — 14).

Особенностью кризиса 2020 года является опережающий рост региональных расходов — то, чего удалось избежать в предыдущих кризисных эпизодах 2009 и 2013 годов, отмечает Fitch. Расходы субъектов в январе—августе выросли на 18% в годовом выражении (намного быстрее инфляции), основной рост продемонстрировали социальные статьи: здравоохранение — прирост на 85%, социальная политика — 22%, национальная экономика — 15,8%, следует из данных Fitch.

На 1 сентября общие расходы региональных бюджетов составили 9 трлн руб. (против 7,6 трлн руб. за тот же период прошлого года), следует из данных Казначейства России. В том числе траты на здравоохранение достигли 1,17 трлн руб. По итогам 2020 года расходы субъектов поднимутся до 14,5 трлн руб., а общий дефицит вырастет почти до 900 млрд руб., оценивает Минфин. В 2021 году, по прогнозу ведомства, дефицит региональных бюджетов будет более 400 млрд руб., а возвращение к бюджетному балансу ожидается только в 2023 году.