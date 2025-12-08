В аэропортах Краснодара и Волгограда ограничили полеты
В аэропортах Краснодара (Пашковский) и Волгограда временно ограничили прием и отправку рейсов, сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.
Меры приняты ради безопасности полетов, уточнил Кореняко.
Для воздушного хаба Краснодара запрет на полеты стал дополнительной мерой к уже введенным ранее ограничениям. Этот аэропорт был снова открыт для рейсов в сентябре 2025 года после более чем трехлетнего перерыва, но время полетов было специально установлено: с 09:00 до 19:00 мск.
