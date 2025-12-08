 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

В аэропортах Краснодара и Волгограда ограничили полеты

Сюжет
Военная операция на Украине

В аэропортах Краснодара (Пашковский) и Волгограда временно ограничили прием и отправку рейсов, сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.

Меры приняты ради безопасности полетов, уточнил Кореняко.

Аэропорт Саратова закрыли для полетов
Политика
Фото:Егор Алеев / ТАСС

Для воздушного хаба Краснодара запрет на полеты стал дополнительной мерой к уже введенным ранее ограничениям. Этот аэропорт был снова открыт для рейсов в сентябре 2025 года после более чем трехлетнего перерыва, но время полетов было специально установлено: с 09:00 до 19:00 мск.

Читайте РБК в Telegram.

