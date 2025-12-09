В трех аэропортах Северного Кавказа ограничили полеты
В аэропортах Владикавказа (Беслан), Грозного (Северный) и Магаса приостановили прием и отправку рейсов, сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.
Меры приняты ради обеспечения безопасности полетов, уточнил Кореняко.
Ограничения также действуют в воздушных хабах Волгограда и Краснодара.
Ранее глава Северной Осетии Сергей Меняйло сообщил об объявленной в республике беспилотной опасности, а аэропорту «Владикавказ» и в Моздоке был объявлен план «Ковер».
Управление МЧС по Дагестану сообщило об опасности атаки дронов в регионе, призвав укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами.
Читайте РБК в Telegram.
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили