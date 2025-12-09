В трех аэропортах Северного Кавказа ограничили полеты

В аэропортах Владикавказа (Беслан), Грозного (Северный) и Магаса приостановили прием и отправку рейсов, сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.

Меры приняты ради обеспечения безопасности полетов, уточнил Кореняко.

Ограничения также действуют в воздушных хабах Волгограда и Краснодара.

Ранее глава Северной Осетии Сергей Меняйло сообщил об объявленной в республике беспилотной опасности, а аэропорту «Владикавказ» и в Моздоке был объявлен план «Ковер».

Управление МЧС по Дагестану сообщило об опасности атаки дронов в регионе, призвав укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами.