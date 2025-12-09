 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

В трех аэропортах Северного Кавказа ограничили полеты

Сюжет
Военная операция на Украине

В аэропортах Владикавказа (Беслан), Грозного (Северный) и Магаса приостановили прием и отправку рейсов, сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.

Меры приняты ради обеспечения безопасности полетов, уточнил Кореняко.

Ограничения также действуют в воздушных хабах Волгограда и Краснодара.

В аэропортах Краснодара и Волгограда ограничили полеты
Политика

Ранее глава Северной Осетии Сергей Меняйло сообщил об объявленной в республике беспилотной опасности, а аэропорту «Владикавказ» и в Моздоке был объявлен план «Ковер».

Управление МЧС по Дагестану сообщило об опасности атаки дронов в регионе, призвав укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами.

Авторы
Теги
Софья Полковникова
аэропорты Грозный Владикавказ Магас
