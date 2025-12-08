Зеленский назвал претендентов на пост Ермака

Зеленский сказал, что как основных кандидатов рассматривает министра обороны Дениса Шмыгаля и первого вице-премьера Михаила Федорова, но есть проблема: «Кто-то должен заменить их на нынешних должностях»

Денис Шмыгаль (Фото: Omar Havana / Getty Images)

На должность руководителя офиса президента Украины взамен уволенного Андрея Ермака рассматриваются два кандидата — это первый вице-премьер Михаил Федоров и министр обороны Денис Шмыгаль. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский, передает «Страна».

Однако, по его словам, есть проблема с тем, что «кто-то должен заменить их на их нынешних должностях».

Федорова (по совместительству — министр цифровой трансформации) и Шмыгаля (бывший премьер) в числе потенциальных преемников Ермака, в частности, называли «Украинская правда» (УП), Axios, «Инсайдер.ua» и депутат Верховной рады Алексей Гончаренко. По данным УП, именно Федоров до недавнего времени оставался основным кандидатом, однако его «радикальные взгляды на кадровые чистки в офисе президента» и «слишком длинный список реформ» заставили Зеленского колебаться.

Кроме того, как сообщила УП, конкуренцию Федорову составляют руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов и первый замминистра иностранных дел Сергей Кислица. Не в пользу Шмыгаля говорит то, что он совсем недавно возглавил Минобороны и только начал «упорядочивать хаос в работе», писала газета.

Глава офиса президента был уволен в конце ноября на фоне коррупционного скандала в энергетической сфере, в который оказалось вовлечено ближайшее окружение главы государства. После отставки Ермак назвал себя честным и порядочным человеком, заявил, что не намерен «создавать проблемы» для главы государства, и сообщил о планах отправиться на фронт.

Зеленский несколько дней назад сообщил, что примет решение о преемнике Ермака в ближайшее время. «Украинская правда» 8 декабря написала, что окончательное решение президент может принять уже на этой неделе.