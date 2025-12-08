 Перейти к основному контенту
Дело Тимура Миндича⁠,
0

Зеленский назвал претендентов на пост Ермака

Сюжет
Дело Тимура Миндича
Зеленский сказал, что как основных кандидатов рассматривает министра обороны Дениса Шмыгаля и первого вице-премьера Михаила Федорова, но есть проблема: «Кто-то должен заменить их на нынешних должностях»
Денис Шмыгаль
Денис Шмыгаль (Фото: Omar Havana / Getty Images)

На должность руководителя офиса президента Украины взамен уволенного Андрея Ермака рассматриваются два кандидата — это первый вице-премьер Михаил Федоров и министр обороны Денис Шмыгаль. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский, передает «Страна».

Однако, по его словам, есть проблема с тем, что «кто-то должен заменить их на их нынешних должностях».

«УП» узнала о колебаниях Зеленского при выборе преемника Ермака
Политика
Владимир Зеленский

Федорова (по совместительству — министр цифровой трансформации) и Шмыгаля (бывший премьер) в числе потенциальных преемников Ермака, в частности, называли «Украинская правда» (УП), Axios, «Инсайдер.ua» и депутат Верховной рады Алексей Гончаренко. По данным УП, именно Федоров до недавнего времени оставался основным кандидатом, однако его «радикальные взгляды на кадровые чистки в офисе президента» и «слишком длинный список реформ» заставили Зеленского колебаться.

Кроме того, как сообщила УП, конкуренцию Федорову составляют руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов и первый замминистра иностранных дел Сергей Кислица. Не в пользу Шмыгаля говорит то, что он совсем недавно возглавил Минобороны и только начал «упорядочивать хаос в работе», писала газета.

Глава офиса президента был уволен в конце ноября на фоне коррупционного скандала в энергетической сфере, в который оказалось вовлечено ближайшее окружение главы государства. После отставки Ермак назвал себя честным и порядочным человеком, заявил, что не намерен «создавать проблемы» для главы государства, и сообщил о планах отправиться на фронт.

Зеленский несколько дней назад сообщил, что примет решение о преемнике Ермака в ближайшее время. «Украинская правда» 8 декабря написала, что окончательное решение президент может принять уже на этой неделе.

Владимир Зеленский Андрей Ермак
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
Денис Шмыгаль фото
Денис Шмыгаль
политик, бывший премьер-министр Украины, министр обороны Украины
15 октября 1975 года
Андрей Ермак фото
Андрей Ермак
бывший глава офиса президента Украины
21 ноября 1971 года
