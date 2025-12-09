Трамп оценил статью о «бессильной» Европе в стороне от мира на Украине
Президент США Дональд Трамп опубликовал на своей странице в Truth Social название статьи газеты The New York Post «бессильные европейцы могут только злиться, пока Трамп справедливо отодвигает их в сторону от соглашения по Украине». К сообщению он прикрепил ссылку на статью.
В статье упомянут план США по мирному урегулированию конфликта на Украине, который, по мнению автора, является «тройной победой для европейцев» — Украина сохраняет суверенитет и может вступить в Европейский союз, получает гарантии безопасности от НАТО, США будут посредником в диалоге Россия — НАТО.
Однако Европа ведет себя «словно ребенок», пытается решить конфликт самостоятельно, но прячется «под американским зонтиком». Автор также обвиняет Европу в слабости и незрелости, из-за чего, по его мнению, она мешает прекращению военного конфликта России и Украины и играет на руку Москве. «Конечно, европейцы чувствуют себя униженными; США и Россия формируют будущее Европы без их участия», — заключает автор статьи.
