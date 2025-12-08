Орбан заявил, что получил гарантии Турции по транзиту российского газа

Реджеп Тайип Эрдоган и Виктор Орбан (Фото: Laszlo Balogh / Getty Images)

Венгрия получила гарантии Турции относительно передачи и транспортировки российского природного газа, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан по итогам встречи с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом 8 декабря, передает Hurriyet.

«Я хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы еще раз поблагодарить господина президента [Турции Эрдогана] за гарантии передачи и транспортировки этого природного газа», — отметил Орбан.

Премьер отметил, что за 2025 год через Турцию в Венгрию было поставлено 7,5 млрд куб. м природного газа.

Он добавил, что Венгрия также достигла соглашения с США о том, чтобы Штаты не вводили против Будапешта санкции из-за нефти и природного газа, которые он будет закупать у России. Премьер отметил, что у Венгрии нет иных источников поставки газа и нефти, кроме России.

«Мы укрепляем торговлю между нашими странами, боремся с миграцией, обеспечиваем безопасность «Турецкого потока» и вместе выступаем за мир, в то время как другие выбирают эскалацию», — написал Орбан на своей странице в Х по итогам встречи с Эрдоганом.

Глава МИД Венгрии Петр Сийярто ранее заявил, что с начала года Венгрия получила от России через «Турецкий поток» более 5 млрд куб. м газа.

С 1 января 2025 года транзит российского газа через территорию Украины полностью прекращен. В результате «Турецкий поток» остается единственным действующим маршрутом для поставок российского газа в Европу. Альтернативные пути, такие как «Северный поток» и «Северный поток-2», были повреждены подрывом в 2022 году, а польский участок газопровода Ямал — Европа заблокирован из-за санкций Запада.