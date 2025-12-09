В ЮАР радиоведущей предъявили обвинение в вербовке в армию России

Национальная служба обвинения ЮАР заявила, что журналистка «способствовала вербовке в вооруженные силы Российской Федерации». Россия не располагает информацией о гражданах ЮАР в зоне боевых действий, сообщали Кремль и МИД

Южноафриканский суд отпустил под залог в 30 тыс. рандов ($1759), ведущую государственного радио Нонкулулеко Мантулу, арестованную по обвинению в наемничестве, сообщает Bloomberg. Гособвинение не возражало против ее освобождения из-под стражи.

Под арестом радиоведущая находилась чуть больше недели, под стражу ее заключили 1 декабря. В материалах Национальной службы обвинения, выдержки из которого приводит Bloomberg, говорится, что Мантула «способствовала переезду и вербовке подельника в вооруженные силы Российской Федерации».

Вместе с тем суд отклонил ходатайство Мантулы о возврате паспорта, пишет Bloomberg. Местный новостной сайт News24 сообщал, что в сентябре она неоднократно ездила в Россию. В конце ноября ее и еще четверых мужчин задержали в международном аэропорту им. О.Р. Тамбо по возвращении из России.

Нонкулулеко Мантуле 39 лет. Она работает в государственной медиагруппе South African Broadcasting Corporation и ведет новостные программы на радиостанции SAfm.

Следствие не выявило связи между делом южноафриканской ведущей и разбирательством вокруг дочери экс-президента ЮАР Дудузиле Зумы-Самбудлы. В ноябре ее сестра Нкосазана Зума подала в полицию заявление, обвинив Дудузиле в совершении уголовного преступления — вербовке южноафриканцев. По словам женщины, ее сестра и еще два человека обманом заставили 17 человек вступить в российскую армию. Зума-Самбудла, в свою очередь, настаивает, что была введена в заблуждение и сама оказалась жертвой. По ее словам, она не собиралась вербовать кого-либо для участия в боевых действиях или наемнической деятельности. В конце ноября она подала в отставку, сложив мандат депутата.

Согласно законодательству Южно-Африканской Республики, гражданам страны запрещено оказывать военную помощь иностранным государствам или служить в их вооруженных силах без разрешения правительства. Рассмотрение дела Нонкулулеко Мантулы продолжится 10 февраля.

Российские власти неоднократно опровергали обвинения в вербовке иностранцев для отправки в зону боевых действий на Украине. В Кремле заявили, что не располагают информацией насчет граждан ЮАР, которых просят вернуть на родину из зоны военных действий. Россия не получала от ЮАР запросов о нахождении ее граждан в зоне проведения военной операции на Украине, заявляла официальный представитель МИД России Мария Захарова.