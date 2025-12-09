 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Трамп заявил, что «ничего» не дал Украине

Сюжет
Военная операция на Украине

США при действующей администрации никак не финансировали Украину, заявил президент США Дональд Трамп во время Открытого стола в Вашингтоне. Его выступление Трампа опубликовано на YouTube.

«Байден дал им [Украине] $350 млрд. А я не дал им ничего», — сказал Трамп.

По его словам, США больше не тратят деньги на Украину, но продолжают продавать оружие НАТО.

Трамп заявил, что США больше не вовлечены в украинский конфликт финансово
Политика
Дональд Трамп

В начале декабря Трамп уже оценил в $350 млрд сумму, которую США передали Киеву при Байдене, заявив, что государство раздавало Украине деньги «как конфетки». Тогда же американский президент подчеркнул, что США больше не финансируют украинский конфликт.

В конце ноября в Белом доме заявили, что теперь Вашингтон только продает оружие странам НАТО. Европейские страны, напротив, выступили с инициативой выдать Украине «репарационный кредит» за счет замороженных российских активов. Москва называет любые действия со своими активами воровством.

Летом Трамп анонсировал новую схему поставок оружия Украине: США продают вооружение для Киева НАТО. Министр финансов США Скотт Бессент говорил, что Вашингтон продает оружие с наценкой 10%. Механизм получил название Priority Ukraine Requirements List (PURL).

Россия осуждает любую помощь Украине, в том числе военную и финансовую.

Авторы
Теги
Персоны
Софья Полковникова
Дональд Трамп Украина финансирование
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
