Трамп заявил, что «ничего» не дал Украине
США при действующей администрации никак не финансировали Украину, заявил президент США Дональд Трамп во время Открытого стола в Вашингтоне. Его выступление Трампа опубликовано на YouTube.
«Байден дал им [Украине] $350 млрд. А я не дал им ничего», — сказал Трамп.
По его словам, США больше не тратят деньги на Украину, но продолжают продавать оружие НАТО.
В начале декабря Трамп уже оценил в $350 млрд сумму, которую США передали Киеву при Байдене, заявив, что государство раздавало Украине деньги «как конфетки». Тогда же американский президент подчеркнул, что США больше не финансируют украинский конфликт.
В конце ноября в Белом доме заявили, что теперь Вашингтон только продает оружие странам НАТО. Европейские страны, напротив, выступили с инициативой выдать Украине «репарационный кредит» за счет замороженных российских активов. Москва называет любые действия со своими активами воровством.
Летом Трамп анонсировал новую схему поставок оружия Украине: США продают вооружение для Киева НАТО. Министр финансов США Скотт Бессент говорил, что Вашингтон продает оружие с наценкой 10%. Механизм получил название Priority Ukraine Requirements List (PURL).
Россия осуждает любую помощь Украине, в том числе военную и финансовую.
