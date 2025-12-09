 Перейти к основному контенту
Эксклюзивы РБК⁠,
0
Эксклюзив

Глава СК предложил расширить применение конфискации в делах о коррупции

Сюжет
Эксклюзивы РБК
Сюжет
Новые законы в России
Перечень преступлений, по которым применяется конфискация, должен быть расширен, полагает Александр Бастрыкин. Соответствующий законопроект направлен на рассмотрение в правительство
Александр Бастрыкин
Александр Бастрыкин (Фото: Валентин Антонов / ТАСС)

На рассмотрение в правительство направлен законопроект, который позволит арестовывать имущество лиц, причастных к любым коррупционным преступлениям, и расширить применение конфискации, написал в статье для РБК глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

«Нужно обеспечить возможность наложения ареста на имущество, которое хотя и не было получено в результате коррупционного преступления, но отчуждено третьим лицам с целью его сокрытия и уклонения от возмещения ущерба. Нужно расширить перечень преступлений, по которым применяется конфискация», — отметил он.

Бастрыкин обращает внимание, что частым случаем является вывод преступных активов за рубеж, в поиске и возврате которых существуют препятствия из-за недостаточного законодательного регулирования, несмотря на меры в рамках международного сотрудничества. В частности, соответствующие стадии расследования не прописаны в законодательстве, а подчинены ведомственным и межведомственным правилам, отсутствует процессуальный механизм продолжения работы следователя по замораживанию, аресту и возвращению активов после направления дела в суд и ответа иностранных органов об их установлении, рассказал он.

В связи с этим СК прорабатывает новый порядок выделения уголовного дела — о розыске и возврате преступно добытого и любого имущества, в отношении которого возможно применение конфискации.

Суд частично удовлетворил иск об изъятии имущества Тимура Иванова
Политика
Тимур Иванов

Глава СК отметил, что в 2025 году по инициативе следователей в рамках коррупционных дел было арестовано имущество на сумму около 24,5 млрд руб., что на четверть превышает показатели 2024-го. Помимо прочего, фигуранты добровольно передали имущество, деньги и ценности на 4,7 млрд руб. после начала уголовного преследования.

Согласно ст. 104.1 УК, сейчас конфискация (денег, ценностей и другого имущества, полученных в результате совершения преступлений) предусмотрена на основании обвинительного заключения по ряду дел, среди которых — экономические преступления, в том числе коррупция, контрабанда, деяния, угрожающие общественной безопасности и основам конституционного строя. В 2024 году в этот список добавилось распространение заведомо ложной информации о российской армии.

В конце ноября Конституционный суд разрешил конфискацию имущества, в том числе единственного жилья (даже если его приобрели частично на законные средства), у родственников коррупционеров и причастных третьих лиц.

