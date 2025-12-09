Глава СК предложил расширить применение конфискации в делах о коррупции
На рассмотрение в правительство направлен законопроект, который позволит арестовывать имущество лиц, причастных к любым коррупционным преступлениям, и расширить применение конфискации, написал в статье для РБК глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.
«Нужно обеспечить возможность наложения ареста на имущество, которое хотя и не было получено в результате коррупционного преступления, но отчуждено третьим лицам с целью его сокрытия и уклонения от возмещения ущерба. Нужно расширить перечень преступлений, по которым применяется конфискация», — отметил он.
Бастрыкин обращает внимание, что частым случаем является вывод преступных активов за рубеж, в поиске и возврате которых существуют препятствия из-за недостаточного законодательного регулирования, несмотря на меры в рамках международного сотрудничества. В частности, соответствующие стадии расследования не прописаны в законодательстве, а подчинены ведомственным и межведомственным правилам, отсутствует процессуальный механизм продолжения работы следователя по замораживанию, аресту и возвращению активов после направления дела в суд и ответа иностранных органов об их установлении, рассказал он.
В связи с этим СК прорабатывает новый порядок выделения уголовного дела — о розыске и возврате преступно добытого и любого имущества, в отношении которого возможно применение конфискации.
Глава СК отметил, что в 2025 году по инициативе следователей в рамках коррупционных дел было арестовано имущество на сумму около 24,5 млрд руб., что на четверть превышает показатели 2024-го. Помимо прочего, фигуранты добровольно передали имущество, деньги и ценности на 4,7 млрд руб. после начала уголовного преследования.
Согласно ст. 104.1 УК, сейчас конфискация (денег, ценностей и другого имущества, полученных в результате совершения преступлений) предусмотрена на основании обвинительного заключения по ряду дел, среди которых — экономические преступления, в том числе коррупция, контрабанда, деяния, угрожающие общественной безопасности и основам конституционного строя. В 2024 году в этот список добавилось распространение заведомо ложной информации о российской армии.
В конце ноября Конституционный суд разрешил конфискацию имущества, в том числе единственного жилья (даже если его приобрели частично на законные средства), у родственников коррупционеров и причастных третьих лиц.
Читайте РБК в Telegram.
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили