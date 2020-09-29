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Fitch оценило вероятность новых санкций против России

Санкции против проекта Nord Stream 2 видятся самыми вероятными из всех санкционных инициатив США в отношении России, заявили аналитики Fitch. Победа Байдена на выборах может привести к более последовательной санкционной политике
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Строительство газопровода &laquo;Северный поток-2&raquo;
Строительство газопровода «Северный поток-2» (Фото: Jens Büttner / dpa / Global Look Press)

Скорые санкции против газопроводного проекта «Северный поток-2» (Nord Stream 2) видятся наиболее вероятными среди всех санкционных инициатив в отношении России, обсуждаемых в настоящее время в США, заявил старший директор по суверенным рейтингам агентства Fitch Ratings, ведущий аналитик по российскому рейтингу Эрих Ариспе в ходе онлайн-брифинга Fitch.

Отвечая на вопрос РБК, Ариспе объяснил, что дальнейшие ограничения против «Северного потока-2» отражают консенсус между исполнительной и законодательной властями США, в отличие от других предложений, по которым такого согласия нет.

Дополнительные санкции в отношении Nord Stream 2 (в частности, против потенциальных страховщиков и перестраховщиков судов, которые будут достраивать газопровод, и против компаний, участвующих в возможном дооборудовании этих судов) летом были включены в проекты оборонного бюджета США на следующий финансовый год, принятые сенатом и палатой представителей США. Теперь оборонный бюджет (вместе с возможными санкциями против Nord Stream 2) должна утвердить согласительная конференция, состоящая из членов обеих палат. Это может произойти уже после ноябрьских президентских выборов в США.

Международные страховщики отказались работать с судами для Nord Stream 2
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Фото:Jens Buettner / AP

Законопроекты против России

«В американском конгрессе рассматривается много предложений, касающихся возможных санкций против России, некоторые ориентированы на прошлые действия России, некоторые зависят от ее будущих действий или их восприятия властями США. Пока не понятно, какие предложения получат достаточную двухпартийную поддержку, чтобы продвинуться дальше», — сказал аналитик Fitch.

В конгрессе США не первый год лежат законопроекты DASKA и DETER (включающие санкции против суверенного долга России). В этом месяце группа сенаторов внесла новый законопроект о санкциях против российских чиновников, причастных к отравлению оппозиционера Алексея Навального или «заметанию следов» отравления. В законопроекте также содержится требование к президенту США определить, использовала ли Россия химическое оружие, и если да, то ввести соответствующие санкции против нее по Закону о контроле за химическим и биологическим оружием 1991 года.

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Что будет означать победа Байдена

Победа Джо Байдена на предстоящих выборах в США может сделать санкционную политику США более последовательной, предположил Ариспе. При Дональде Трампе принятые законодателями инициативы в отношении России неоднократно смягчались администрацией в ходе их приведения в исполнение. «В случае победы Байдена на президентских выборах мы увидим больше согласованности в действиях исполнительной власти и конгресса», — отметил аналитик. Второй аспект: при Байдене администрация США может попытаться восстановить трансатлантический консенсус с Европой по вопросам санкций, который был во время президентства Барака Обамы. Однако при Обаме санкционные инициативы США в отношении России иногда сдерживались из-за более умеренной позиции Евросоюза.

В Кремле опасаются победы Байдена на выборах, поскольку российское руководство ждет, что Байден введет против России новую порцию санкций, сообщило агентство Bloomberg на прошлой неделе со ссылкой на источники.

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Джозеф Байден

Fitch отмечает, что действующие санкции и перманентная угроза будущих санкций структурно ограничивают суверенный рейтинг России на одну ступень: без санкций он был бы на уровне BBB+ вместо текущего BBB. В августе, когда агентство подтвердило кредитный рейтинг России на этом уровне, оно отмечало, что санкционные риски остаются высокими, но в базовый сценарий Fitch не входят ни санкции, которые могут воспрепятствовать обслуживанию Россией существующего госдолга, ни санкции, которые могут ограничить долларовые транзакции российских банков.

Байден не так страшен

Принятие жестких санкций против России до президентских выборов в США маловероятно, сказала на том же брифинге экономист «Ренессанс Капитала» по России и СНГ Софья Донец. Базовый сценарий «Ренессанс Капитала» — победа Байдена на выборах. Приход к власти Байдена увеличит санкционные риски для России, в особенности риск санкций против рублевых госбумаг ОФЗ, считает Донец, хотя такие санкции не входят в базовый сценарий «Ренессанса». Если этот риск все же материализуется, американские санкции против ОФЗ неизбежно приведут к ослаблению рубля и высокой волатильности, что потребует чрезвычайных действий Минфина и ЦБ, чтобы компенсировать шоковый отток нерезидентов из российских госбумаг.

Однако, по словам Донец, по совокупности факторов для России переизбрание Трампа будет не сильно отличаться от чистого эффекта победы Байдена. Избрание Байдена более позитивно для развивающихся рынков в целом, тогда как Трамп более непредсказуем и «волатилен», в том числе для рынка нефти, указала она.

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Автор
Иван Ткачёв
санкции Fitch президентские выборы в США Дональд Трамп Байден Nord Stream 2
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