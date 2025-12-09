Конец эры в «Формуле-1». Почему гонщики опасаются нового сезона

В 2026 году в «Формуле-1» произойдут «крупнейшими в истории» изменения. Это беспокоит не только пилотов, но и руководителей команд. В чем причины — об этом в материале «РБК Спорт»

Фото: Rudy Carezzevoli / Getty Images

Со следующего сезона, с 2026 года, в «Формуле-1» вступят важные изменения в технический регламент. Их называют самым масштабным пересмотром правил, а исполнительный директор чемпионата Стефано Доменикали отметил, что регламент станет важной вехой в будущем автоспорта».

Бывший гонщик «Формулы-1», чемпион гонок на выносливость «Ле-Ман 24» Мартин Брандл в эфире Sky Sports назвал изменения «крупнейшими в истории» королевских гонок.

Обновленные правила будут затрагивать почти все части гоночного болида. Важные изменения включают в себя отказ от системы обгона DRS, которая использовалась с 2011 года, и внедрение новой системы активной аэродинамики. При этом многие пилоты выражают обеспокоенность по поводу этих изменений.

Вместо DRS появится новая система под названием МОМ — режим ручного повышения мощности. Это своего рода «турбо-кнопка», позволяющая гонщику использовать больше энергии, когда ему нужно, например, для обгона.

Однако есть ограничение: если машина разгоняется слишком сильно, автоматика начинает ее притормаживать. После 290 км/ч подача энергии от батареи постепенно уменьшается, а когда машина достигает 355 км/ч, энергия отключается полностью. Это сделано, чтобы машины не разгонялись до небезопасных скоростей.

Кроме того, в следующем году также будут введены изменения в аэродинамике болидов, основанные на использовании двух режимов: «Z-режима» и «X-режима».

В «Z-режиме» передние и задние крылья закрыты, что обеспечивает максимальную прижимную силу к трассе, повышая устойчивость и скорость прохождения поворотов. В «X-режиме» происходит открытие передних и задних закрылков, делая болид более «обтекаемым», что снижает сопротивление воздуха и увеличивает максимальную скорость на прямых участках.

В отличие от системы DRS, переключение между «Z-режимом» и «X-режимом» не будет зависеть от близости к другим болидам. Вероятно, использовать «X-режим» будет разрешено только в определенных зонах трассы, а его активация в условиях дождя может быть вообще запрещена.

Пилот будет иметь возможность переключаться между режимами, получая соответствующий сигнал, аналогичный активации DRS. Переход обратно в «Z-режим» может осуществляться как по решению пилота, так и автоматически, при нажатии на педаль тормоза.

Эти изменения сделаны, чтобы машины лучше использовали энергию и были эффективнее как в поворотах, где нужна устойчивость, так и на прямых, где важна скорость.

Почему новым регламентом обеспокоены руководители команд «Формулы-1»

Глава команды Ferrari Фредерик Вассер отметил: «Самая большая проблема, пожалуй, заключается в том, что нам приходится начинать все с нуля: новые шины, новое топливо, новый двигатель, новое шасси, новые спортивные правила — всё новое».

«Это довольно сложно», — подчеркнул он.

Главный стратегический директор Aston Martin Энди Коуэлл, сыгравший ключевую роль в разработке доминирующей турбогибридной силовой установки Mercedes, рассказал о возможных проблемах, с которым столкнутся команды.

«Я представляю, что каждая команда инженеров смотрит на то, что у них есть, и думает: «О, сколько же идей по улучшению производительности! Как нам их реализовать? И тогда возникнет множество проблем с надежностью. Как их решить? Цепочка поставок будет в шоке, потому что вы требуете и производительности, и надежности. Вы просто работаете изо всех сил — и каждая минута каждого дня имеет значение», — отметил он.

Почему изменениями в «Формуле-1» обеспокоены гонщики

Несмотря на заверения, что изменения в техническом регламенте изменят «Формулу-1» к лучшему, гонщикам придется адаптироваться к новым болидам и, возможно, переучиваться, чтобы эффективно управлять ими. Не хватает понимания у пилотов, как предлагаемые изменения улучшат зрелищность гонок и как они будут работать на практике.

Пилот «Aston Martin» Фернандо Алонсо выразил беспокойство по поводу потенциальных изменений практики обгонов. «Согласно результатам симуляций, каждый гонщик сможет использовать DRS на прямых отрезках трассы, что существенно затруднит изменение текущей позиции», — сказал Алонсо MotorsportWeek.

В свою очередь, Карлос Сайнс из «Williams» выразил недовольство предполагаемым внешним видом, технической составляющей (особенно двигателями, где большее значение будет у электрической батареи) и общей эффективностью работы болидов по новому регламенту, а также общим настроем в паддоке, который, по его мнению, уже демонстрирует сомнения в успехе этих изменений.

При этом пилот «Ferrari» Шарль Леклер рассказал о своем двойственном отношении после управления проектным болидом 2026 года на симуляторе. С одной стороны, он видит потенциал для улучшения текущего болида его команды и признает интерес к исследованию нового типа машин. С другой стороны, его сильно беспокоит предстоящий регламент, который, по его мнению, может сделать пилотирование менее захватывающим, и пока он не испытывает удовольствия от текущей ситуации.

Уменьшатся ли скорости в «Формуле-1» при новом регламенте

Ожидается, что новые болиды будут в среднем примерно на 2 секунды медленнее образцов 2025 года. Но все зависит от трассы. Пилот команды Racing Bulls Исак Хаджар предположил, что болиды будут «ближе к «Формуле-2».

Директор FIA по одноместным болидам Николас Томбазис подтвердил, средняя скорость на круг упадет, но не столь критично для зрителей.

«Речь идет об общем времени на круге, которое отличается от текущего примерно на одну-две секунды, в зависимости от трассы и условий», — сказал Томбазис в интервью Motorsport.com. — Естественно, что машины стали немного медленнее, но я не думаю, что мы хоть как-то приблизились к разговору о том, что «это не Формула-1». Я действительно не думаю, что время круга будет иметь решающее значение, когда зрители привыкнут к этим болидам».

«Прежде всего, меня немного удивляет, насколько большое внимание уделяется реальному времени прохождения круга», — отметит Томбазис. — В этом виде спорта были разные периоды, когда машины становились медленнее или быстрее, и я думаю, что как только к этому привыкаешь, всё становится нормально. Когда выходишь из симулятора или в реальной жизни пересаживаешься с одной машины на другую, которая на полторы секунды медленнее, сначала думаешь: «Это плохая машина», потому что чувствуешь эти полторы секунды. Но, думаю, как только немного поездишь, это уже не имеет значения».

При этом, как ожидается, на прямых некоторые болиды смогут разгоняться до 400 км/ч.

Станут ли гонки интереснее

В 2025 году из-за нововведений стало заметно меньше обгонов. А новый регламент позволит использовать более длительные ускорения на более высокой мощности, что будет способствовать большем числу обгонов.

«Я думаю, в следующем году вы увидите больше обгонов, но больше обгонов в малоизвестных местах — в местах, где мы никогда раньше не видели обгонов, — отметил пилот Mercedes Джордж Рассел. — Если на определенном участке трассы у гонщика почти закончился заряд батареи, а у соперника позади заряд батареи выше, то он может внезапно обогнать конкурента на повороте, где раньше обгон никогда бы не состоялся».

«Думаю, правила 2026 года позволят улучшить условия для гонок», — добавил он.

Пилот Williams Алекс Элбон считает, что «Формула-1» будет стремиться к «Формуле E» по числу обгонов.