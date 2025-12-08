Путин подписал указ о призыве россиян из запаса на военные сборы

Фото: Комсомольская Правда / Global Look Press

Президент Владимир Путин подписал указ о призыве россиян, пребывающих в запасе, на военные сборы в 2026 году. Указ размещен на портале публикации правовых актов.

Указ вступает в силу со дня официального публикования.

Военные сборы — это система учебно-практических занятий для тех, кто находится в запасе. В запасе, согласно закону «О воинской обязанности и военной службе», находятся те, кто состоит на воинском учете, но не несет военных обязанностей в мирное время, то есть: мужчины, прошедшие срочную или контрактную службу;

не служившие мужчины (ранее получили отсрочку или освобождение, достигли возраста 30 лет и т. д.);

выпускники военных вузов и учебных центров (бывшие военные кафедры);

женщины с военно-учетной специальностью (в области связи, медицины и т. п) Военные сборы — 2025: что нужно знать находящимся в запасе База знаний

В начале ноября Путин подписал закон о новых сроках призыва и повесток. В документе говорилось, что призыв граждан, не прибывающих в запасе, будет происходить с 1 января по 31 декабря, а срок явки по электронным повесткам составит 30 дней.