 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Путин подписал указ о призыве россиян из запаса на военные сборы

Фото: Комсомольская Правда / Global Look Press
Фото: Комсомольская Правда / Global Look Press

Президент Владимир Путин подписал указ о призыве россиян, пребывающих в запасе, на военные сборы в 2026 году. Указ размещен на портале публикации правовых актов.

Указ вступает в силу со дня официального публикования.

Военные сборы — это система учебно-практических занятий для тех, кто находится в запасе. В запасе, согласно закону «О воинской обязанности и военной службе», находятся те, кто состоит на воинском учете, но не несет военных обязанностей в мирное время, то есть:

  • мужчины, прошедшие срочную или контрактную службу;
  • не служившие мужчины (ранее получили отсрочку или освобождение, достигли возраста 30 лет и т. д.);
  • выпускники военных вузов и учебных центров (бывшие военные кафедры);
  • женщины с военно-учетной специальностью (в области связи, медицины и т. п)

Военные сборы — 2025: что нужно знать находящимся в запасе
База знаний
Фото:Илья Московец / URA.RU / Global Look Press

В начале ноября Путин подписал закон о новых сроках призыва и повесток. В документе говорилось, что призыв граждан, не прибывающих в запасе, будет происходить с 1 января по 31 декабря, а срок явки по электронным повесткам составит 30 дней.

Читайте РБК в Telegram.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Персоны
Георгий Тадтаев Георгий Тадтаев, Софья Полковникова
Владимир Путин призыв Вооруженные силы запас
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Материалы по теме
Путин подписал закон о новых сроках призыва и повесток
Общество
Путин подписал указ об осеннем призыве
Политика
Комитет Думы одобрил проект о круглогодичном призыве на военную службу
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 9 декабря
EUR ЦБ: 89,71 (+1) Инвестиции, 00:06 Курс доллара на 9 декабря
USD ЦБ: 77,27 (+1,18) Инвестиции, 00:06
Чек-лист новичка: как заработать на нефти, какао и апельсиновом соке #всенабиржу!, 00:10
Белоруссия поставила рекордный объем бензина в Россию. Что это значитПодписка на РБК, 00:01
Глава СК предложил расширить применение конфискации в делах о коррупции Политика, 00:00
Александр Бастрыкин: «Борьба с коррупцией – это марафон» Мнение, 00:00
В аэропортах Краснодара и Волгограда ограничили полеты Политика, 08 дек, 23:38
Почему к косметическим процедурам стоит добавить биотехнологии РБК и КИТ МЕД, 08 дек, 23:30
Вашингтон пригрозил отказом Трампа от урегулирования на Украине Политика, 08 дек, 23:15
Подведите итоги года правильно
с интенсивом от РБК
Пройти интенсив
Путин продлил ограничения на покупку долей в иностранных компаниях Финансы, 08 дек, 23:13
Россия и Иран: история сотрудничества РБК и РЭЦ, 08 дек, 23:00
Путин подписал указ о призыве россиян из запаса на военные сборы Политика, 08 дек, 22:59
Зеленский назвал претендентов на пост Ермака Политика, 08 дек, 22:52
Что умеет видеоаналитика на производстве и в ретейле РБК х МТС Бизнес, 08 дек, 22:46
Орбан заявил, что получил гарантии Турции по транзиту российского газа Политика, 08 дек, 22:25
Почему Египет импортирует продукты питания РБК и РЭЦ, 08 дек, 22:23