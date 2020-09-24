Кремль заявил о разрешении бича долговой нагрузки регионов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что стоит поддерживать регионы во время экономического кризиса, но так, чтобы они не несли непосильный груз долгов. Об этом он журналистам, передает корреспондент РБК.

По словам Пескова, существовал «бич долговой нагрузки регионов», когда многие из них тратили деньги на обслуживание долгов коммерческих банков и долги брались под огромные проценты. Он добавил, что по этому вопросу была проделана титаническая работа.

«Здесь нужно будет действовать предельно аккуратно. С одной стороны, предстоит поддерживать регионы, но с другой стороны важно избежать возвращения в ситуацию, когда регионы несли непосильный груз коммерческих долгов на своих плечах», — указал Песков.

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