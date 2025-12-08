Путин продлил ограничения на покупку долей в иностранных компаниях
Президент России Владимир Путин вновь продлил запрет резидентам России покупать доли в иностранных компаниях без разрешения Центробанка. Документ размещен на сайте Кремля.
Ранее такой запрет был установлен до конца 2025 года указом «о дополнительных временных мерах по обеспечению финансовой стабильности в сфере валютного регулирования» от 18 марта 2022 года.
«Внести <...> изменение, заменив в абзаце первом пункта 2 слова «до 31 декабря 2025 года» словами «до 31 декабря 2026 года», — говорится в документе.
Впервые эта норма была введена указом Путина от 18 марта 2022 года. Она запрещает проводить без разрешения ЦБ операции по оплате резидентом доли, вклада, пая в имуществе юрлица-нерезидента. Кроме того, Банк России получил полномочия определять размер суммы операций по переводу средств иностранным юридическим и физическим лицам. Резиденты России могут не обращаться к регулятору за индивидуальными разрешениями, если сумма таких операций в пользу одного юридического лица не превышает 15 млн руб.
