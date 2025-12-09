Как победить коррупцию, если коррупционера не останавливает даже угроза смерти. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин — в статье для РБК

Александр Бастрыкин (Фото: пресс-служба СК России)

Стратегия национальной безопасности относит предупреждение и пресечение коррупции, возмещение ущерба от коррупционных преступлений к числу основных государственных приоритетов. Ведь коррупция разъедает основы государственности — подрывает веру в эффективность и справедливость власти, наносит колоссальный ущерб экономике. Это прямая угроза национальной безопасности, которая сейчас особенно опасна. Поэтому расследование дел о коррупции стоит в Следственном комитете на особом контроле.

Коррупция в цифрах...

За девять месяцев текущего года следственные подразделения СК возбудили более 24 тыс. уголовных дел по коррупционным статьям, на 16% больше, чем в прошлом году. Число расследованных в 2025 году коррупционных преступлений превысило аналогичный период прошлого года на 22,5% и составило почти 26,2 тыс., причем 19 тыс. — по тяжким и особо тяжким составам.

За девять месяцев СК направил в суд 408 уголовных дел в отношении 900 коррупционеров, совершивших преступления в составе организованных групп и преступных сообществ. Это более чем в два раза выше показателя прошлого года.

Всего в суды направлено 11,6 тыс. уголовных дел в отношении 13 тыс. обвиняемых, на 28% больше прошлогоднего результата. Из них 64% составляют дела о взяточничестве, в 16% случаев установлены факты мошенничества. Среди фигурантов — более 500 лиц с особым правовым статусом.

…и фактах

В уголовных делах фигурируют разные суммы взяток. Они варьируются в зависимости от должностного положения коррупционера и предмета коррупционной сделки. В ряде преступных схем оказание покровительства в коммерческой деятельности со стороны должностного лица подразумевало периодическую передачу взяток, что вырастало в итоге в достаточно большие суммы. Вот несколько примеров.

В Московской области осуждены девять участников преступной группы, в том числе два чиновника Минприроды. Почти за четыре года они получили взятки на сумму 26 млн руб. за выдачу разрешения на социально-экономическую деятельность на особо охраняемых природных территориях. Суд согласился со следствием, соучастники осуждены, а их имущество конфисковано.

В Главном следственном управлении СК России продолжается расследование дела в отношении бывшего руководителя УФНС по Белгородской области Натальи Поповой. По данным следствия, она получила взятку на общую сумму не менее 27 млн руб. за общее покровительство коммерческой деятельности ряда юридических лиц.

Также расследуется уголовное дело в отношении первого заместителя губернатора Владимирской области Александра Ремиги. Как полагает следствие, он получал взятки с 2021 по 2025 год, в том числе за общее покровительство представителям коммерческих организаций. Общая сумма взяток превысила 53 млн руб.

В этом году вынесены последние приговоры по масштабному уголовному делу, в рамках которого выявлено и раскрыто 234 эпизода коррупционных преступлений, связанных с разрешениями на строительство в Подмосковье. К уголовной ответственности привлечены 65 лиц, из них 22 бывших муниципальных чиновника. В целях обеспечения исполнения приговора на имущество обвиняемых на сумму более 1,2 млрд руб. наложен арест. Основные фигуранты будут отбывать наказание в колонии строгого режима. Деньги коррупционеров, изъятые в ходе обысков, конфискованы.

Во всех этих случаях преступления носили длящийся характер, причиняя ущерб правам и интересам участников рыночных отношений и государству. Надеюсь, что наказания для этих коррупционеров послужат предупреждением для других чиновников.

Где и как проявляется коррупция

Если говорить о том, в каких сферах чаще выявляют коррупцию, то мы видим, что фигурантами расследований становятся должностные лица различных организаций и муниципальных образований, учреждений образования и здравоохранения, а также правоохранители. В этих областях сконцентрированы наиболее важные общественные отношения и значительные бюджетные потоки, что привлекает тех, кто желает незаконно обогатиться или получить преимущества. Зачастую и представители коммерческих структур пытаются коррупционным путем создать себе наиболее выгодные условия для своей деятельности.

Следователи противодействуют должностным преступлениям представителей власти и работников казенных учреждений. Так, в Архангельской области в июне этого года осуждены глава Онежского муниципального района и его заместитель. Они необоснованно передали обслуживание 219 многоквартирных домов управляющей компании, у которой в районе не было ни активов, ни работников. Это привело к невыполнению работ и, как следствие, к нарушению прав граждан. По результатам принятых следствием мер обслуживание жилья вновь передано местным организациям, начался капитальный ремонт.

К сожалению, коррупция угрожает и самым незащищенным социальным группам. В октябре направлено в суд уголовное дело в отношении главы Еланского муниципального района Волгоградской области. В 2022 году он получил взятку за незаконные решения о вводе в эксплуатацию домов для детей-сирот при наличии отклонений от проектной документации.

Есть примеры и по правоохранителям. К примеру, в Ярославской области следователи завершили расследование уголовного дела в отношении начальника и оперуполномоченного отделения по противодействию экстремистским организациям и объединениям центра по противодействию экстремизму УМВД по Ярославской области. По версии следствия, за взятки они помогали уйти от ответственности или смягчить квалификацию преступлений тем, кто был уличен в незаконном обороте наркотиков. Дело направлено в суд.

Продолжается расследование в отношении начальника отдела по вопросам миграции УМВД по Сургуту Людмилы Карамовой и членов возглавляемого ею преступного сообщества, куда входили как ее подчиненные, так и другие лица. По версии следствия, обвиняемые в 2022–2024 годах получили взятку в размере не менее 50 млн руб. за оформление вида на жительство и разрешений на временное проживание не менее тысячи мигрантов.

Отдельного внимания требует оборонная сфера. Обороноспособность государства, особенно на фоне сложной международной обстановки и проведения специальной военной операции, имеет ключевое значение. Сегодня, когда от слаженности работы всех государственных институтов и коммерческих компаний, от эффективности каждого рубля, вложенного в оборону, зависят жизни военных и безопасность страны, коррупция в этой сфере причиняет наибольший урон.

С началом СВО объем государственного оборонного заказа возрос многократно, что привело к беспрецедентному увеличению финансовых потоков на обеспечение армии материально-техническими ресурсами. Это создало дополнительные риски и возможности для злоупотреблений при заключении и исполнении госконтрактов. В борьбе с этим не может быть компромиссов.

Цена коррупции

В рамках расследования уголовных дел мы обязательно устанавливаем размер причиненного ущерба и способствуем его возмещению. Выявляются действительно крупные хищения из государственного бюджета. Речь идет о миллиардах, которые могли быть направлены на развитие здравоохранения, образования, инфраструктуры, поддержку наших военнослужащих и их семей.

В этом году размер установленного в ходе следствия ущерба составил почти 18,5 млрд руб. Это более чем на 4 млрд руб. превышает показатели прошлого года. По инициативе следователей аресту подверглось имущество лиц, уличенных в коррупции, на сумму почти 24,5 млрд руб., что на четверть превышает показатели прошлого года. Добровольно коррупционеры после начала уголовного преследования передали имущества, денег, ценностей на сумму 4,7 млрд руб.

Новый процессуальный порядок

СК России участвует в разработке мер противодействия коррупции. Продолжается работа над законопроектом, который наделит следователей полномочиями накладывать арест на имущество лиц, причастных к совершению любых преступлений коррупционной направленности, а не только тех, которые сейчас перечислены в статье УК о конфискации имущества. Нужно обеспечить возможность наложения ареста на имущество, которое хотя и не было получено в результате коррупционного преступления, но отчуждено третьим лицам с целью его сокрытия и уклонения от возмещения ущерба. Нужно расширить перечень преступлений, по которым применяется конфискация.

Этот законопроект уже концептуально поддержан заинтересованными органами власти и правоохранительного блока и передан на рассмотрение в правительство.

Кроме того, проведенный у нас анализ показал, что, как и прежде, преступные активы зачастую выводятся за рубеж. В рамках международного сотрудничества принимаются меры к их возврату, однако недостаточное законодательное регулирование создает следователям дополнительные препятствия в поиске и возврате преступных активов.

Сейчас стадии международного розыска и ареста преступных активов в порядке уголовного судопроизводства, а также после окончания следствия не имеют регламентации на законодательном уровне, а подчинены ведомственным и межведомственным правилам. Нет процессуального механизма продолжения работы следователя по замораживанию, аресту и возвращению активов, если ответ от компетентных органов иностранного государства об установлении преступных активов коррупционера поступил после направления уголовного дела в суд.

Чтобы это исправить, Следственный комитет прорабатывает инициативу о закреплении нового процессуального порядка выделения уголовного дела — о розыске и возврате преступно добытого имущества и любого имущества, в отношении которого возможно применение конфискации.

Как вернуть коррупционеров из-за рубежа...

Ни для кого не секрет, что проблема коррупции свойственна всем без исключения странам мира и противодействие ей признано необходимым на международном уровне. Следственный комитет развивает международное сотрудничество с компетентными органами других стран в этом направлении. В ходе встречи в Марокко с генеральным секретарем Интерпола Вальдеси Уркизой как раз обсуждались и такие вопросы. Мы настроены на выработку совместных эффективных мер в противостоянии транснациональной организованной преступности, терроризму, киберпреступности, иным вызовам и угрозам, а также в организации международного розыска преступников. Коррупционеры скрываются за рубежом, чтобы избежать ответственности. Мы, в свою очередь, стараемся не допустить этого и вернуть их в руки правосудия. Значительную помощь в этом, а также в розыске и возвращении подлежащих конфискации денежных средств и имущества получаем по линии Интерпола. На полях 93-й сессии генеральной ассамблеи Интерпола обсуждались, в частности, глобальные инициативы этой международной организации в создании новых технологий и платформ для обмена информацией, что, безусловно, положительным образом скажется на результативности оперативной работы. Сотрудники Следственного комитета России, уверен, смогут внести весомый вклад. Мы настроены на сотрудничество и в других направлениях при конструктивном подходе зарубежных партнеров.

Ярким примером может служить сотрудничество с компетентными органами Белоруссии и Казахстана. К примеру, в текущем году они исполнили наши запросы о правовой помощи по уголовному делу в отношении сотрудника ФГБУ «Федеральный военный мемориал «Пантеон защитников Отечества» Минобороны России, уличенного в получении взятки за предоставление возможности коммерческой организации заключить договор. При этом стоимость работ была значительно завышена. Зарубежные коллеги в полном объеме предоставили запрошенные сведения и документы, наложили арест на имущество фигуранта.

Есть примеры плодотворного сотрудничества по расследуемым уголовным делам с компетентными органами Киргизии, Азербайджана, Черногории, Молдавии. В этом году следователи направили зарубежным коллегам около 50 запросов о правовой помощи по уголовным делам о коррупционных преступлениях. 17 из них уже исполнено в полном объеме.

…и объяснить, что попытки спрятать наворованное бессмысленны

Один из наших приоритетов — профилактика коррупции и снижение коррупционных рисков. В ходе расследования практически каждого уголовного дела следствие вносит представления об устранении причин и условий, способствовавших совершению коррупционного преступления. Так, в 2025 году внесены представления по 12,5 тыс. оконченных уголовных дел. По итогам их рассмотрения к дисциплинарной ответственности привлечены почти 10 тыс. должностных лиц.

Мы ведем разъяснительную работу. Следователи и руководители следственных органов в текущем году почти в два раза чаще, чем в прошлом (828 раз), выезжали в трудовые коллективы, чтобы на конкретных примерах рассказывать чиновникам о последствиях коррупционной деятельности. Ведь сегодня у нас есть целый арсенал современных средств, технологий и иных возможностей для того, чтобы отследить сокрытие или легализацию нажитого коррупционным путем имущества и денег. Мы объясняем, что попытки спрятать наворованное бессмысленны, законом предусмотрены механизмы возврата этих средств. Кроме того, так называемые зарубежные партнеры прекрасно понимают природу происхождения этих денег и зачастую активно обращают их в свою пользу, примеров тому масса. Никогда не бывает лишним напомнить должностным лицам, что в итоге их преступной деятельности под удар попадают родные и близкие, на которых коррупционеры оформляют это имущество.

Наука и технический прогресс с каждым годом предоставляют следствию новые возможности для изобличения преступников. Давайте предположим, что в будущем на вооружении следователей появится прибор, так скажем, усовершенствованный вариант полиграфа, позволяющий однозначно определять наличие в памяти человека следов его любых, в том числе коррупционных, преступлений: деталей содеянного, свидетелей, соучастников и т.д., что послужит основанием для привлечения его к ответственности. Уверен, что, серьезно задумавшись о подобных перспективах, уже сегодня многие пересмотрят свое отношение к соблюдению закона и к воспитанию законопослушными своих детей.

Можно ли победить коррупцию

Как руководитель следственного ведомства я могу утверждать, что эффективно искоренять коррупцию — это не только сложнейшая задача, но и абсолютно необходимая стратегическая цель, достижимая лишь путем консолидации усилий всего общества и государства.

Одних карательных мер недостаточно. Есть страны с жесткой системой наказаний за коррупцию — до смертной казни. Но даже угроза лишиться жизни не останавливает желающих незаконно обогатиться. Тут необходим комплексный подход: совершенствование законов, включая ужесточение ответственности, действенная профилактика; цифровизация, минимизирующая прямой контакт гражданина и чиновника, исключая саму возможность получения сторонами незаконной выгоды. Но и, конечно, изменение общественного сознания — антикоррупционная культура, воспитание нетерпимости к любой коррупции. Все в наших руках, и давно пора понять, что не все продается и покупается, что честь, долг, семья, Родина, правда, справедливость — это вечные ценности, без которых все остальное не имеет смысла.

Это не быстрый процесс. Это марафон, требующий системной работы и поддержки общества. Но мы должны прийти к тому, что для каждого, и особенно для каждого госслужащего, коррупция станет неприемлемой с точки зрения личной системы ценностей.