Мирный план по Украине⁠,
0

Вашингтон пригрозил отказом Трампа от урегулирования на Украине

Постпред США в НАТО Уитакер: Трамп может отказаться от урегулирования на Украине
Сюжет
Мирный план по Украине
Трамп может отказаться от участия в урегулировании, если сочтет, что заключить сделку невозможно, сказал Уитакер. Он отметил, что президент знает, как надавить на каждую из сторон

Президент США Дональд Трамп может отказаться от усилий по урегулированию конфликта на Украине, если решит, что заключить мирное соглашение между Москвой и Киевом невозможно. Об этом заявил постпред США при НАТО Мэттью Уитакер в эфире телеканала Fox News.

«Если президент Трамп решит, что сделка невозможна, он отступится от этого, что, как вы знаете, в его характере», — сказал он.

Зеленский заявил, что видение мира Трампом отличается от украинского
Политика
Владимир Зеленский&nbsp;

Вместе с тем, постпред высказал мнение, что мир на Украине сейчас ближе, чем когда-либо был.

Трамп, по словам Уитакера, понимает, как можно оказать давление на обе стороны — и на Москву, и на Киев для заключения соглашения. Постпред отметил, что для достижения договоренности, нужно участие как России, так и Украины.

США начали активно предпринимать попытки урегулирования конфликта на Украине после возвращения Трампа к власти — это было его предвыборным обещанием. Однако впоследствии президент США признал, что разрешить конфликт оказалось сложнее, чем он ожидал. Сам республиканец неоднократно грозил выйти из переговорного процесса.

В конце ноября США представили мирный план по урегулированию конфликта, сейчас он активно обсуждается на переговорах между Москвой и Вашингтоном. США также контактируют по этому поводу с Киевом. Президент России Владимир Путин говорил об инициативе в ее первоначальном виде, что она может лечь в основу урегулирования.

Президент Украины Владимир Зеленский же, по словам самого Трампа, так и не ознакомился с мирным планом. Республиканец выразил разочарование по этому поводу.

Зеленский вечером 8 декабря сообщил, что Украина совместно с Европой готовит свою версию мирного плана. Киев намерен презентовать США новую версию мирного плана, состоящего из 20 пунктов, из которого убрали неприемлемые для него предложения. Одним из самых сложных вопросов Зеленский назвал вопрос территорий. Он говорил, что компромисс по этой теме «пока не найден», а у Украины нет ни конституционного, ни международного, ни морального права отдавать свои территории.

«У Трампа свое видение, которое отличается от украинского», — подчеркивал Зеленский.

Украина мирное урегулирование США Дональд Трамп Военная операция на Украине
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
