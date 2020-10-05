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Минфин согласился смягчить регионам ограничения на рост долгов

Минфин расширит права регионов на использование средств по соглашениям о бюджетных кредитах, сообщил глава Минфина Антон Силуанов. Эти соглашения не позволяют регионам наращивать долги для финансирования антикризисных расходов
Антон Силуанов
Антон Силуанов (Фото: Совфед / РИА Новости)

Минфин адаптирует к кризисной ситуации ограничения на долговую нагрузку регионов. Так министр финансов Антон Силуанов отреагировал на жалобы властей субъектов на парламентских слушаниях по проекту федерального бюджета на 2021–2023 годы (трансляция слушаний велась на сайте Совфеда).

Ранее, как писал РБК, регионы, имеющие бюджетные кредиты, жаловались на федеральный Минфин в связи с ограничениями на увеличение заимствований, из-за которых им не хватает средств для финансирования расходов на борьбу с коронавирусом и антикризисных мероприятий. Субъектам не разрешили в 2020 году привлечь дополнительные кредиты, чтобы покрыть «пандемийные» расходы и снижение собственных доходов по сравнению с 2019-м.

Превысить дефицит региональных бюджетов, госдолг и задолженность по коммерческим заимствованиям, согласно постановлению правительства, им можно только в пределах средств, высвобождаемых в результате отмены погашения бюджетных кредитов в текущем году. Эти дополнительные займы оцениваются в 74 млрд руб. Причем чем сильнее был закредитован субъект по бюджетным кредитам, тем больше средств он может потратить на борьбу с пандемией: например, Мордовия с традиционно проблемным бюджетом сможет потратить почти 4 млрд руб., а Республика Алтай — только 98 млн руб.

Регионы пожаловались на Минфин из-за ограничений на заимствования
Экономика
Фото:Алексей Майшев / РИА Новости

На слушаниях в Совфеде Силуанов сказал: «Много было предложений по расширению использования средств в рамках соглашений по реструктуризации. Бóльшую часть предложений субъектов, включая те, что сегодня прозвучали, мы учтем», — сказал министр. Дополнительно, по его словам, можно будет направить высвобождающиеся средства по соглашениям о реструктуризации кредитов на цели нацпроектов.

Большинство регионов «скованы» заключенными с 2017 года соглашениями с Минфином, которые требуют сокращать долговую нагрузку. Увеличив госдолг сверх лимита, регионы рискуют нарушить соглашения с Минфином, а руководители местных финансовых органов — понести наказание вплоть до увольнения.

Проблему на парламентских слушаниях поднял губернатор Челябинской области Алексей Текслер: «Сейчас важно снять ограничения в соглашениях Минфина и субъектов, а также в нормативно-правовой базе правительства, обеспечить неприменение к регионам мер ответственности в соглашениях о реструктуризации задолженности регионов по бюджетным кредитам, предусмотреть в соглашениях с Минфином предельные показатели, исходя из возможности привлекать в ближайшие три года заимствования для финансирования дефицитов бюджетов в объеме 15% от налоговых и неналоговых доходов, как это и предусмотрено Бюджетным кодексом, обеспечить возможность привлекать кредиты по ставке не выше ключевая ставка плюс 1% — сейчас сложно привлечь кредиты на этих условиях».

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О необходимости пересмотреть соглашения с Минфином о реструктуризации бюджетных кредитов также заявил врио губернатора Архангельской области Александр Цыбульский: «Мы ограничены в решениях на дополнительные заимствования. Это крайне актуально для нас, потому что в сложившихся условиях нам нужен дополнительный люфт по заимствованиям, особенно когда эти объемы не являются критическими для бюджета региона».

Дополнительно, по мнению губернатора Челябинской области, нужно приостановить обязательства регионов наращивать собственные доходы в 2020 году и не предусматривать такое обязательство в соглашениях на 2021-й.

Регионы потеряли в среднем 8% собственных доходов из-за последствий пандемии и кризиса, привела оценку председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. По данным Минфина на 1 сентября, собственные доходы регионов упали на 512,3 млрд руб. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. «Темпы снижения замедлились: если за пять месяцев 2020-го отклонение было 9%, то за восемь месяцев уже 7%», — отмечал Минфин.

В Архангельской области прогнозируется падение доходов на 14% за этот год, заявил глава региона. Он попросил увеличить дотации на сбалансированность бюджетов. «Из 10 млрд руб. выпадающих доходов мы получили всего 3,4 млрд руб. при распределении 200 млрд руб. [дотаций] — это лишь треть от выпавших доходов», — рассказал Цыбульский.

Регионы получили 200 млрд руб. (по 100 млрд руб. в мае и июле) компенсаций снижения собственных доходов, сообщал Минфин. Распределение третьего транша поддержки (100 млрд руб.) планируется в октябре. В среднем за счет уже предоставленной поддержки (200 млрд руб.) компенсация снижения собственных доходов региона составила 39%.

Автор
Ольга Агеева
регионы кредиты антикризисные меры дотации
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