Минфин согласился смягчить регионам ограничения на рост долгов

Минфин расширит права регионов на использование средств по соглашениям о бюджетных кредитах, сообщил глава Минфина Антон Силуанов. Эти соглашения не позволяют регионам наращивать долги для финансирования антикризисных расходов

Антон Силуанов (Фото: Совфед / РИА Новости)

Минфин адаптирует к кризисной ситуации ограничения на долговую нагрузку регионов. Так министр финансов Антон Силуанов отреагировал на жалобы властей субъектов на парламентских слушаниях по проекту федерального бюджета на 2021–2023 годы (трансляция слушаний велась на сайте Совфеда).

Ранее, как писал РБК, регионы, имеющие бюджетные кредиты, жаловались на федеральный Минфин в связи с ограничениями на увеличение заимствований, из-за которых им не хватает средств для финансирования расходов на борьбу с коронавирусом и антикризисных мероприятий. Субъектам не разрешили в 2020 году привлечь дополнительные кредиты, чтобы покрыть «пандемийные» расходы и снижение собственных доходов по сравнению с 2019-м.

Превысить дефицит региональных бюджетов, госдолг и задолженность по коммерческим заимствованиям, согласно постановлению правительства, им можно только в пределах средств, высвобождаемых в результате отмены погашения бюджетных кредитов в текущем году. Эти дополнительные займы оцениваются в 74 млрд руб. Причем чем сильнее был закредитован субъект по бюджетным кредитам, тем больше средств он может потратить на борьбу с пандемией: например, Мордовия с традиционно проблемным бюджетом сможет потратить почти 4 млрд руб., а Республика Алтай — только 98 млн руб.

На слушаниях в Совфеде Силуанов сказал: «Много было предложений по расширению использования средств в рамках соглашений по реструктуризации. Бóльшую часть предложений субъектов, включая те, что сегодня прозвучали, мы учтем», — сказал министр. Дополнительно, по его словам, можно будет направить высвобождающиеся средства по соглашениям о реструктуризации кредитов на цели нацпроектов.