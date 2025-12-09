В Netflix раскрыли позицию Трампа насчет выкупа студии Warner Bros.
Интересы президента США Дональда Трампа касательно вероятной сделки Netflix и Warner Bros. Discovery совпадают. Об этом заявил соруководитель Netflix Тед Сарандос, передает The Business Insider.
Ранее он напрямую обратился к Дональду Трампу, и рассказал ему о преимуществах сделки. По словам Сарандоса, ему удалось найти общий язык с главой государства.
«Интересы президента в этом вопросе совпадают с нашими: создание и защита рабочих мест», — сказал Сарандос на пресс-конференции UBS.
Сарандос выразил мнение, что президент США «глубоко заботится об индустрии развлечений и любит ее».
Трамп ранее заявил, что намерен участвовать в принятии решения по поводу сделки Netflix и Warner Bros. По его словам, она «может стать проблемой», так как у Netflix очень большая доля рынка. «А когда у них появится Warner Bros., эта доля сильно увеличится. Поэтому я не знаю, это должны решать экономисты. И я тоже буду участвовать в принятии этого решения», — сказал он.
Axios со ссылкой на документ, где изложено встречное предложение о покупке Warner Bros. компанией Paramount, сообщает, что частная инвестиционная компания Affinity Partners, возглавляемая зятем президента США Джаредом Кушнером, должна стать частью этого соглашения.
В заявлении, в котором Paramount ранее сообщила о выдвинутом предложении, Affinity Partners не упоминалась, отмечает Axios. То же касается суверенных инвестиционных фондов из Саудовской Аравии, ОАЭ и Катара, также участвующих в сделке.
Каждая из сторон «согласилась отказаться от любых прав управления, включая представительство в совете директоров, связанных с их инвестициями в неголосующие акции».
В этом контексте Axios напомнил о сообщении генерального директора Paramount Skydance Дэвида Эллисона главе Warner Bros. Discovery Дэвиду Заславу, которую ранее обнародовал CNBC. Эллисон утверждал, что сделка с Paramount будет одобрена регуляторами быстрее, чем с Netflix, который также претендует на покупку, учитывая меньший размер компании и ее дружественные отношения с администрацией Трампа.
Трамп заявил, что не обсуждал с Кушнером выдвижение Paramount встречного предложения о покупке Warner Bros. Discovery. Он подчеркнул, что ни Netflix, ни Paramount Skydance не являются его «близкими друзьями».
«Я очень хорошо знаю эти компании. Я знаю, чем они занимаются, но мне нужно увидеть, какую долю рынка они занимают <...> ни одна из них не является моим близким другом», — сказал он.
Материал дополняется
