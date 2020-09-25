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Регионы пожаловались на Минфин из-за ограничений на заимствования

Весной регионам разрешили взять в долг на рынке для финансирования антикризисных «пандемийных» расходов. Но у большинства из них заключены соглашения с Минфином, не позволяющие реализовать эту возможность, жалуются регионы
Фото:Владимир Песня/РИА Новости
Фото: Владимир Песня/РИА Новости

В начале апреля президент утвердил поправки в Бюджетный кодекс, которые разрешали регионам в 2020 году привлечь дополнительные заимствования на рынке, чтобы компенсировать выпадающие собственные доходы и профинансировать антикризисные расходы, связанные с пандемией. Последующая трактовка Минфином этого положения стала неожиданностью для регионов — Минфин и правительство ограничили эти дополнительные займы суммой 74 млрд руб., или меньше 1 млрд в среднем на каждый субъект, рассказали РБК собеседники в региональных минфинах и подтвердили несколько финансовых ведомств субъектов Федерации.

У большинства регионов с 2017 года заключены соглашения о реструктуризации бюджетных кредитов. Тогда, выдав на пике более 1 трлн руб. бюджетных кредитов регионам, федеральный центр решил приостановить эту практику, чтобы не допустить разбалансировки региональных бюджетов. В соглашениях были прописаны жесткие требования по сокращению долговой нагрузки субъектов. Теперь эти соглашения продолжают ограничивать регионы в возможности использовать заемные средства для борьбы с последствиями пандемии, говорят собеседники РБК.

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Экономика
Фото:Александр Щербак / ТАСС

Антикризисные поправки в Бюджетный кодекс разрешили регионам в 2020 году превысить установленные до пандемии в соглашениях с Минфином России дефицит бюджета и верхний предел госдолга на сумму:

  • расходов на защиту от коронавируса и преодоление его экономических последствий;
  • недополученных относительно 2019 года доходов,
  • «а также в связи с изменением условий реструктуризации бюджетных кредитов».

Под изменением условий реструктуризации понимается решение правительства (принятое в конце апреля, после утверждения поправок в Бюджетный кодекс) освободить регионы от погашения бюджетных кредитов в 2020 году и перенести крайний срок погашения задолженности на 2029 год с 2024-го.

Ограничитель от Минфина

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Измененные правительством по инициативе Минфина правила реструктуризации бюджетных кредитов уточняли закон о поправках в Бюджетный кодекс существенным образом: оказалось, что превысить дефицит, госдолг и задолженность по коммерческим заимствованиям, чтобы компенсировать снижение доходов и профинансировать «пандемийные» расходы в 2020 году, можно только в пределах средств, высвобождаемых в результате отмены погашения бюджетных кредитов в этом году.

Высвободившиеся таким образом средства для всех регионов оцениваются в 74 млрд руб., следует из данных Минфина. Больше всего сможет потратить Мордовия (традиционно проблемный регион), если привлечет займы на рынке, — до 3,96 млрд руб., далее — Калужская область (2,66 млрд руб.), Саратовская область (2,5 млрд руб.) и Красноярский край (2,34 млрд руб.). Лимит более десятка регионов составляет менее 300 млн руб. — Владимирская область, Ингушетия, Камчатский край, Тува и т.д.

Источник РБК в одном из региональных минфинов считает, что между поправками в Бюджетный кодекс и постановлением правительства сложилась «коллизия»: формулировка в законе нечеткая, а правила реструктуризации бюджетных кредитов вводят ограничительный параметр. Еще один источник в минфине другого региона и собеседник в администрации третьего региона подтвердили РБК наличие такой проблемы.

Правительство одобрило посткризисный бюджет
Экономика
Фото:Константин Кокошкин / Global Look Press

«В соответствии с решением Минфина РФ мы можем превысить в текущем году уровень долговой нагрузки и/или предельный уровень дефицита бюджета и привлечь дополнительные заемные средства на финансовое обеспечение мероприятий [связанных с коронавирусом], а также на компенсацию снижения налоговых и неналоговых доходов по сравнению с 2019 годом. Но есть один важный момент — превысить ограничения Омская область вправе только на сумму бюджетного кредита, который в этом году должна была вернуть», — сказал РБК министр финансов Омской области Вадим Чеченко.

Для Омской области это 1,64 млрд руб. — 1,5% общих расходов, запланированных на этот год. «Мы можем превысить ограничения, предусмотренные в соглашении с Минфином РФ, только на эту сумму», — указал Чеченко.

Чем больше долги, тем больше можно занять

Увеличив госдолг сверх лимита, регионы рискуют нарушить соглашения с Минфином, а руководители местных финансовых органов — понести наказание вплоть до увольнения. Пока федеральный Минфин не смягчит правила реструктуризации бюджетных кредитов и вытекающие из них соглашения, «регионы будут связаны по рукам и ногам в решении кризисных проблем», говорит источник РБК в одном из региональных минфинов.

Псковская область не может выполнить все условия по заключенным соглашениям по реструктуризации, сообщила РБК замгубернатора области — председатель комитета по финансам Татьяна Баринова.

Ограничитель, введенный Минфином, ставит регионы в неравное положение: он несправедлив по отношению к субъектам, которые вели ответственную бюджетную политику, говорит один из собеседников РБК: «Чем сильнее был закредитован субъект, чем масштабнее были его долги по бюджетным кредитам, тем больше средств окажется у него в распоряжении на борьбу с пандемией». Например, Мордовия сможет потратить почти 4 млрд руб., а Республика Алтай — только 98 млн руб. «Этих денег катастрофически не хватает, а изыскивать дополнительные средства внутри самих регионов крайне проблематично», — добавляет источник.

Первый вице-премьер Андрей Белоусов на заседании Совета Федерации 23 сентября сказал, что в следующем году регионам «нужно максимально разрешить заимствовать». В этом году Минфин на это «частично пошел», добавил он.

Минфин России в ответ на запрос РБК привел положения действующего законодательства, напомнив, что в 2020 году размер дефицита бюджета субъекта РФ, объем его госдолга и общий объем долговых обязательств по рыночным заимствованиям могут превысить установленные соглашением показатели на сумму «высвобождаемых» [от непогашения бюджетных кредитов в 2020 году] бюджетных ассигнований, направленных на финансирование мероприятий, связанных с предотвращением влияния и последствий распространения новой коронавирусной инфекции, на сумму снижения налоговых и неналоговых доходов бюджета субъекта по сравнению с 2019 годом. Минфин также указал, что правительство приняло ряд норм, «направленных на полное или частичное освобождение субъектов от ответственности за неисполнение принятых обязательств».

Наращивание региональных долгов

Регионы в этом году в любом случае будут вынуждены наращивать долги, прокомментировал РБК министр финансов Омской области Вадим Чеченко. По данным на 1 сентября, госдолг регионов вырос менее чем на 2% с начала года и составил 2,15 трлн руб. «Кассовое исполнение бюджета приходится по большей части на вторую половину года и привлекать дополнительные заемные средства регионы, в том числе и Омская область, будут наиболее активно в последние месяцы», — пояснил министр.

Даже учитывая ограниченные возможности субъектов по привлечению денег, увеличивать дефициты предлагается за счет коммерческих заимствований. В структуре долга регионов на них сейчас приходится около половины всей задолженности (облигации, банковские кредиты). Если бы Минфин вернулся к практике предоставления бюджетных кредитов, «регионам было бы намного проще свести свои бюджеты в текущем году и при этом не пришлось бы отвлекать дополнительные ресурсы на обслуживание банковских кредитов в последующие годы», считает омский министр. Бюджетные кредиты Минфин не выдает с 2018 года и не собирается возвращаться к ним до завершения программы реструктуризации (которое теперь намечено на 2029 год).

Другая проблема — до сих пор четко не определено, какие именно расходы будут засчитаны как траты на борьбу с вирусом и его последствиями. «Понятно, что покупка средств индивидуальной защиты и прочие медицинские расходы однозначно подпадают под эту категорию, а вот как быть с другими тратами? Видимо, регионы должны сами разбираться с этим вопросом, на свой страх и риск решать, что финансировать, а что нет», — рассуждает один из региональных чиновников.

Несколько регионов (например, Московская область, Якутия) не участвовали в программе реструктуризации бюджетных кредитов. Поэтому они могут в принципе нарастить госдолг на сумму финансирования антивирусных мероприятий и выпадающих относительно 2019 года собственных доходов, если таковые возникают. «В соответствии с федеральным законодательством Подмосковье вправе по итогам исполнения бюджета в 2020 году превысить дефицит бюджета и верхний предел долга на сумму финансирования вышеуказанных мероприятий», — сообщило министерство экономики и финансов Московской области в ответ на запрос РБК.

Возможность для регионов в 2020 году не возвращать в бюджет средства по ранее реструктурированным кредитам, а потратить разные в зависимости от региона суммы на борьбу с кризисом не совсем справедлива, считает главный научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Наталья Зубаревич. «Есть регионы, у которых в основном бюджетные кредиты. Но масса регионов имеют значительную долю кредитов в коммерческих банках. Тем, кто успел реструктурировать коммерческие кредиты на бюджетные, будет легче», — пояснила РБК экономист.

Влияние кризиса на регионы

Регионы в целом потеряли 20% (или свыше 560 млрд руб.) собственных доходов во втором квартале 2020 года, на который пришелся пик пандемии. Самые большие потери собственных доходов понесли Ямало-Ненецкий АО, Красноярский и Пермский края — собственные доходы этих регионов упали почти вдвое во втором квартале, рассказала Зубаревич.

У 44 регионов уже в первом полугодии образовался дефицит бюджета. «Это большая редкость, поскольку обычно дефицит формируют расходы ноября и декабря, когда регионы оплачивают госконтракты, — отмечает Зубаревич. — К концу года дефицит будет почти у всех».

Федеральный бюджет компенсировал субъектам потери на 402 млрд руб. — столько составили дополнительные трансферты в январе—июне по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Помощь распределялась неравномерно. Например, Татарстану компенсировали все выпадающие доходы, Чечне — с избытком: потеряв около 0,5 млрд руб., регион получил 8 млрд руб. дотаций. Ряду регионов лишь частично покрыли потери: Калужской, Курской, Вологодской, Мурманской, Астраханской, Нижегородской, Самарской и Оренбургской областям, Пермскому, Красноярскому краю и Республике Коми. «Принципиально почти не дали дотаций Москве, Санкт-Петербургу, Ямало-Ненецкому АО, Сахалинской и Тюменской областям», — отметила Зубаревич.

«Минфин абсолютно сознательно старается не допустить роста долга. Он уже обжегся, когда регионы были вынуждены наращивать долги, чтобы выполнить майские указы в 2012–2015 годах. Если он ослабит узду, потом ему же придется разгребать завалы возросшего долга», — сказала экономист. Но снижать помощь регионам нельзя — наоборот, нужно увеличивать трансферты, считает она. «Вторая половина года будет тяжелой: быстрого восстановления экономики и, соответственно, налоговой базы не будет, а у регионов очень ограничены возможности заимствований», — подчеркивает Зубаревич.

Авторы
Иван Ткачёв, Ольга Агеева, Юлия Старостина, Евгения Кузнецова
регионы бюджетные кредиты антикризисные займы госдолг Минфин
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