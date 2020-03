Нештатная помощь

Сенат США согласовал рекордное выделение средств на стимулирование экономики

Сенат США и Белый дом согласовали меры по стимулированию национальной экономики на сумму $2 трлн. Это больше, чем в кризис 2008 года. Средства пойдут на помощь работникам и предприятиям, пострадавшим из-за эпидемии вируса

Фото: Mario Tama / Getty Images

Как сенат и администрация шли к компромиссу

В среду утром сенат США и администрация президента Дональда Трампа согласовали пакет мер объемом $2 трлн, которые должны стимулировать экономику страны. Эти средства будут направлены как на прямые выплаты и пособия американцам, так и на поддержку отдельных предприятий и штатов, пострадавших от эпидемии коронавируса COVID-19. Кроме того, планируется предоставить больше средств системе здравоохранения.

От конгресса в переговорах о кризисных мерах принимали участие лидер республиканского большинства в сенате Митч Макконнелл, лидер Демократической партии в сенате Чак Шумер, от администрации — министр финансов Стивен Мнучин и советник Белого дома по юридическим вопросам Эрик Юланд. Планируется, что законопроект будет утвержден обеими палатами конгресса и подписан Трампом до конца этой недели.

По словам Чака Шумера, согласованный пакет — «не повод для торжества, а необходимость». «После бессонного марафона переговоров мы достигли двухпартийного соглашения по вопросу о крупнейшей программе антикризисных мер в американской истории», — заявил он. Ранее демократы в сенате дважды блокировали договоренность, добиваясь ужесточения надзора за расходованием средств и увеличения помощи работникам и финансирования здравоохранения. Как заявил Шумер, демократы добились уступок по этим вопросам. Митч Макконнелл сравнил масштабы мер по поддержке экономики с усилиями военного времени. «Жители самой великой страны на Земле победят коронавирус и отстоят свое будущее, а сенат даст им все средства, которые для этого потребуются», — добавил он.

В итоге общая стоимость пакета на несколько сот миллиардов долларов превышает размер расходов федерального бюджета США на 2020 год ($1,4 трлн), а также объем антикризисных мер, принятых в других странах. Например, в Великобритании на помощь экономике правительство выделило £330 млрд.



Нынешние усилия США по стимулированию экономики кажутся масштабнее, чем после кризиса 2008 года, сказал FT аналитик банка Société Générale Кит Джукс. Тогда администрация Барака Обамы выделил $800 млрд на преодоление последствий кризиса, пишет Bloomberg. Если же к предложенным сенатом мерам прибавить средства, выделенные Федеральной резервной системой США, то общая сумма поддержки экономики составит не $2 трлн, а около $6 трлн — около 30% годового ВВП США, сказал советник Трампа по экономическим вопросам Ларри Кудлоу.

На что пойдут средства

Согласованный сенатом законопроект об антикризисном пакете мер предусматривает:

оказание финансовой поддержки крупным и малым предприятиям, которые потеряли всех или большую часть своих клиентов в последние недели;

финансирование вынужденных прекратить работу компаний с целью предотвратить увольнение сотрудников;

прямые выплаты в размере $1,2 тыс. лицам с годовым доходом до $75 тыс., при этом семьи с детьми получат еще и выплаты по $500 на каждого ребенка;

временное увеличение пособий лишившимся работы;

выплату пособий тем, кому урезали зарплату;

выделение $367 млрд на займы для малого бизнеса;

выделение $130 млрд для нужд больниц.

Условия соглашения исключают возможность оказания финансовой поддержки компаниям, принадлежащим членам семьи Трампа или другим высокопоставленным чиновникам. Кроме того, принявшие деньги от государства компании должны будут отказаться от любых форм выкупа своих акций на все время пользования государственными средствами плюс один год.

Рынки отреагировали позитивно

Рынки позитивно отреагировали на новости о соглашении, индекс S&P 500 вырос на 1% на торгах в среду, пишет The New York Times. «Рынки с восторгом относятся к законопроекту, содержащему рекордные $2 трлн для поддержки экономики», — сказал The Financial Times (FT) Стефен Энистон, глава компании Vixcontango.com, занимающейся аналитикой финансовых рынков.

Если конгресс утвердит пакет, это будет уже третий законопроект, принятый в США для борьбы с COVID-19. Ранее конгресс проголосовал за законопроект, предоставляющий $8,3 млрд на борьбу с эпидемией, в том числе на создание вакцины от коронавируса. Законодатели также поддержали меры стоимостью $100 млрд для помощи тем, кто был вынужден уйти в отпуск из-за COVID-19.

Число зараженных COVID-19 в США составляет более 55 тыс., погибших — более 800 человек. Больше всего заболевших в штатах Нью-Йорк (более 25,6 тыс.) и Нью-Джерси (более 3,6 тыс.), а также в Вашингтоне (более 2,4 тыс.). Чтобы замедлить распространение коронавируса, большинство американских штатов приняли меры по ограничению социальной и экономической активности. Почти во всех штатах закрыты школы и приостановлена работа баров и ресторанов (за исключением услуг по доставке), в части штатов запрещены массовые собрания. Самые строгие меры действуют в Калифорнии, Иллинойсе, Индиане, Мичигане, Огайо, Вашингтоне, Западной Вирджинии и Висконсине. Там закрыты не только школы, бары и рестораны, но также компании, чья деятельность не представляет критической значимости для страны. В восьми штатах также действует запрет на массовое скопление людей и введен обязательный домашний карантин.

Рецессия уже началась

Согласованные сенатом меры создадут дополнительный стимул для возвращения экономики к росту позднее в этом году, подчеркнул советник президента США Ларри Кудлоу. На прошлой неделе эксперты Bank of America (BofA) констатировали начало в США рецессии. «Мы считаем, что американская экономика попала в рецессию [и] прогнозируем рекордное снижение ВВП в первом квартале на 12% относительно предыдущего», — говорится в аналитической записке банка, поступившей в РБК. С тем, что США находятся в экономической рецессии, солидарны и аналитики американского Института международных финансов (IIF). Окончания рецессии аналитики BofA и IIF ожидают во второй половине этого года. В то же время неопределенность в мировой экономике очень высока, и прогнозы могут быть пересмотрены, оговариваются они.

В целом в 2020 году ВВП США может упасть на 5% в годовом выражении, следует из подсчетов базирующегося в Британии Центра экономических и бизнес-исследований (Centre for Economics and Business Research). В 2021 году рост ВВП составит 3%, прогнозируют эксперты.

В зоне риска могут оказаться порядка 24 млн американцев, или около 15% рабочей силы страны, подсчитало издание Politico. Как правило, это работники средне- либо низкооплачиваемых профессий в тех сферах, которые могут пострадать из-за коронавируса, — бармены, уборщики, водители, повара и др. При пессимистичном сценарии, в котором Вашингтону придется ввести масштабные меры строгого карантина, под сокращение могут попасть около 15 млн рабочих мест, следует из доклада экономистов Deutsche Bank (имеется в распоряжении РБК).

В общей сложности 73% опрошенных американских рабочих, чей доход не превышает $40 тыс. в год, заявили, что опасаются потерять доход или рабочее место из-за коронавируса. Такие данные приводятся в опросе общественного мнения, подготовленного организацией Kaiser Family Foundation. Опрос проводился с 11 по 15 марта.

Трамп заявил о желании как можно скорее возобновить нормальную экономической деятельность. Во вторник он выразил надежду, что предприятия, закрытые из-за коронавируса, возобновят работу с 12 апреля. «Я бы хотел, чтобы они открылись к Пасхе», — сказал президент. «Нам нужно вернуться к работе. Из-за гриппа умирают тысячи людей, при этом мы никогда не «отключали» из-за этого страну», — объяснил Трамп. По его мнению, хотя COVID-19 представляет угрозу для жизни людей, тем не менее еще большую угрозу их здоровью может представлять начало масштабной рецессии или депрессии в экономике.