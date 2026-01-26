 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Италия. Кубок Фиорентина Комо 1 3,45 x 3,45 2 2,12 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Бахрам Муртазалиев Джош Келли 1 1,29 x 23 2 3,8 Единоборства MMA. UFC 325. Сидней. Титульный бой. Полулёгкий вес. 5 раундов Александр Волкановски Диего Лопес 1 1,62 x 54 2 2,36 Единоборства MMA. UFC 325. Сидней Дэн Хукер Бенуа Сен-Дени 1 3,66 x 63 2 1,3 Единоборства MMA. UFC 325. Сидней Тай Туйваса Таллисон Тейшейра 1 3,45 x 62 2 1,33 Единоборства MMA. UFC 325. Сидней Рафаэль Физиев Маурисио Руффи 1 1,85 x 50 2 2 Единоборства MMA. ACA 200. Москва. Титульный бой. Средний вес. 5 раундов Магомедрасул Гасанов Альберт Туменов 1 1,22 x 67 2 4,3 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Марио Барриос Райан Гарсия 1 2,8 x 21 2 1,48
Спорт⁠,
0

World Aquatics утвердила юниорский рекорд мира российского пловца

World Aquatics утвердила юниорский рекорд мира российского пловца Вековищева
На чемпионате России по плаванию 17-летний Вековищев проплыл дистанцию 400 м вольным стилем на короткой воде с результатом 3 минуты 36,57 секунды
Фото: Al Bello / Getty Images
Фото: Al Bello / Getty Images

Международная федерация плавания (World Aquatics) официально утвердила юниорский рекорд мира, установленный российским пловцом Григорием Вековищевым. Об этом сообщила пресс‑служба Федерации водных видов спорта России (ФВВСР).

На чемпионате России по плаванию, прошедшем в Казани 9 ноября, 17-летний Вековищев проплыл дистанцию 400 м вольным стилем на короткой воде с результатом 3 минуты 36,57 секунды.

Предыдущий рекорд был установлен в 2021 году Мэттью Сэйтсом из ЮАР (3:37,92).

В марте 2022 года World Aquatics отстранила российских и белорусских спортсменов от международных стартов. В сентябре 2023 года федерация разрешила им выступать под нейтральным флагом при соблюдении определенных условий.

Также World Aquatics первой среди международных федераций допустила российских спортсменов к международным соревнованиям в игровых командных видах спорта.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Песков прокомментировал первые трехсторонние переговоры

Власти Венесуэлы освободили более сотни политзаключенных

В Турции призвали США не делать из Ирана вторую Венесуэлу

Родригес заявила, что с Венесуэлы «хватит приказов Вашингтона»

Более 1 млн домов в США оказались без света из-за мощной снежной бури

Полянский о иллюзиях относительно роли ОБСЕ в урегулировании украинского конфликта
Авторы
Теги
Рената Утяева
World Aquatics Федерация водных видов спорта России плавание
Материалы по теме
Российские горнолыжники получили две квоты на Олимпиаду
Спорт
Шведский биатлонист заявил, что на Олимпиаде будут спортсмены на допинге
Спорт
МОК пообещал строгие меры безопасности для российских спортсменов на ОИ
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 24 января
EUR ЦБ: 89,06 (+0,27) Инвестиции, 23 янв, 17:13 Курс доллара на 24 января
USD ЦБ: 75,92 (-0,11) Инвестиции, 23 янв, 17:13
В центре России зафиксировали новый рекорд потребления электричества Экономика, 17:33
Reuters сообщил об угрозе отношениям США с союзниками из-за Гренландии Политика, 17:32
Вратаря сборной Эквадора арестовали за пьяное вождение Спорт, 17:26
Бывший замминистра образования Игорь Реморенко покинул пост ректора МГПУ Общество, 17:19
Дегтярев заявил о скором возвращении флага юниорам в ряде видов спорта Спорт, 17:16
Салливан назвал «сейсмическим событием» отставку китайского генерала Политика, 17:14
Telegraph предложила британцам гнать самогон, чтобы выжить при Стармере Политика, 17:11
Как лидеру обосновать повышение?
Узнайте на событии от РБК
Зарегистрироваться
Belavia остановила продажи из-за сбоя в системе бронирования Leonardo Общество, 17:06
«Автодор» предупредил, что еще не индексировал цены на проезд по трассам Общество, 17:01
Раненная при атаке БПЛА на Воронеж женщина умерла в больнице Политика, 16:58
«Аэрофлот» предупредил об отмене и переносе рейсов из-за сбоя в Leonardo Общество, 16:56
Российские аэропорты начали сообщать о проблемах с регистрацией Общество, 16:54
«Вкусвилл» рассказал о мерах после обнаружения бактерии в утенке табака Бизнес, 16:46
Монетизация данных о клиентах: норма или повод для паники РБК и PostgresPro, 16:46