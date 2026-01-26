World Aquatics утвердила юниорский рекорд мира российского пловца

На чемпионате России по плаванию 17-летний Вековищев проплыл дистанцию 400 м вольным стилем на короткой воде с результатом 3 минуты 36,57 секунды

Фото: Al Bello / Getty Images

Международная федерация плавания (World Aquatics) официально утвердила юниорский рекорд мира, установленный российским пловцом Григорием Вековищевым. Об этом сообщила пресс‑служба Федерации водных видов спорта России (ФВВСР).

На чемпионате России по плаванию, прошедшем в Казани 9 ноября, 17-летний Вековищев проплыл дистанцию 400 м вольным стилем на короткой воде с результатом 3 минуты 36,57 секунды.

Предыдущий рекорд был установлен в 2021 году Мэттью Сэйтсом из ЮАР (3:37,92).

В марте 2022 года World Aquatics отстранила российских и белорусских спортсменов от международных стартов. В сентябре 2023 года федерация разрешила им выступать под нейтральным флагом при соблюдении определенных условий.

Также World Aquatics первой среди международных федераций допустила российских спортсменов к международным соревнованиям в игровых командных видах спорта.