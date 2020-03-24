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Пандемия коронавируса ,  
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Трамп обозначил сроки снятия ограничений в США из-за коронавируса

Президент заявил, что хотел бы, чтобы предприятия в стране открылись к наступлению Пасхи. Власти рекомендовали на 15 дней избегать социальных контактов, перейти на работу из дома и выходить на улицу только по необходимости
Фото: Mario Tama / Getty Images

Президент США Дональд Трамп считает, что американские предприятия, закрытые из-за коронавируса, возобновят работу с 12 апреля. Об этом он заявил в эфире Fox News.

«Я бы хотел, чтобы они (представители бизнеса. — РБК) открылись к Пасхе», — сказал президент (цитата по Reuters).

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Ранее на брифинге в Белом доме Трамп пообещал, что США «очень скоро» возобновят работу бизнеса. «Намного быстрее, чем через три-четыре месяца, как кто-либо предполагал», — заверил президент.

На прошлой неделе власти США рекомендовали гражданам в течение 15 дней воздерживаться от социальных контактов, работать из дома, заказывать доставку еды и не выходить на улицу без необходимости. Трамп отмечал, что по окончании этого периода правительство примет решение о том, «в какую сторону необходимо двигаться». «По сути, мы имеем в виду время открытия нашей страны, потому что, в действительности, мы приостановили [работу бизнеса], чтобы избавиться от невидимого врага», — сказал президент.

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По словам Трампа, он не ожидает, что страна будет оставаться закрытой в течение месяцев. «Мы собираемся открыть страну, будем наблюдать за определенными сферами. Я имею в виду, что мы будет пристально следить [за ситуацией с коронавирусом]. Мы не собираемся держать страну закрытой годами», — отметил Трамп.

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В своем Twitter президент также написал, что американцы хотят вернуться на работу: «Они будут соблюдать социальную дистанцию и прочее... Лечение не может быть хуже, чем проблема. Конгресс должен действовать сейчас».

В другом твите он указал, что Конгресс должен утвердить сделку (о выделении властями $2 трлн для поддержки экономики) «без всякой ерунды». «Чем дольше это будет длиться, тем сложнее будет перезапустить нашу экономику», — заключил Трамп.

Накануне представителям Конгресса так и не удалось договориться о сделке. Комментируя это, Трамп заявил, что до последнего был уверен в том, что решение о поддержке экономики будет принято, но «демократы все изменили».

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Автор: Гаяна Демурина
Теги: Дональд Трамп, США
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