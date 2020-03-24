Трамп обозначил сроки снятия ограничений в США из-за коронавируса

Президент заявил, что хотел бы, чтобы предприятия в стране открылись к наступлению Пасхи. Власти рекомендовали на 15 дней избегать социальных контактов, перейти на работу из дома и выходить на улицу только по необходимости

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Президент США Дональд Трамп считает, что американские предприятия, закрытые из-за коронавируса, возобновят работу с 12 апреля. Об этом он заявил в эфире Fox News.

«Я бы хотел, чтобы они (представители бизнеса. — РБК) открылись к Пасхе», — сказал президент (цитата по Reuters).

Ранее на брифинге в Белом доме Трамп пообещал, что США «очень скоро» возобновят работу бизнеса. «Намного быстрее, чем через три-четыре месяца, как кто-либо предполагал», — заверил президент.

На прошлой неделе власти США рекомендовали гражданам в течение 15 дней воздерживаться от социальных контактов, работать из дома, заказывать доставку еды и не выходить на улицу без необходимости. Трамп отмечал, что по окончании этого периода правительство примет решение о том, «в какую сторону необходимо двигаться». «По сути, мы имеем в виду время открытия нашей страны, потому что, в действительности, мы приостановили [работу бизнеса], чтобы избавиться от невидимого врага», — сказал президент.