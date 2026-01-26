 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
Жителей Петербурга предупредили об отключении мобильного интернета

В Петербурге 26 января произошел сбой в работе мобильного интернета. Власти объяснили его мерами безопасности. В понедельник в город прилетел Путин
Фото: Алексей Даничев / РИА Новости
В Санкт‑Петербурге возможны отключения мобильного интернета, сообщается на сайте Комитета по информатизации и связи. Власти объяснили это мерами безопасности.

Комитет рекомендовал петербуржцам использовать для доступа в интернет городской Wi-Fi «SPB_FREE».

«Обращаем ваше внимание, что доступ к городскому Wi-Fi осуществляется через авторизацию с помощью мобильного телефона», — говорится в сообщении.

В Санкт-Петербурге 26 января произошел сбой в работе мобильного интернета, следует из данных Downdetector. За сутки по состоянию на 16:10 поступило более 2300 жалоб жителей города на отсутствие доступа в Сеть, за последний час — свыше 170. Как пишет «Фонтанка», сбой зафиксирован в центре и Красносельском районе города.

В понедельник в Петербург прилетел президент Владимир Путин. В Эрмитаже он встретился с верховным правителем Малайзии султаном Ибрагимом. У него также запланированы встречи с губернатором города Александром Бегловым и главой Ленинградской области Александром Дрозденко. Во вторник Путин примет участие в мемориальных мероприятиях, посвященных годовщине снятия блокады Ленинграда.

Читайте РБК в Telegram.

