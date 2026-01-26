WSJ рассказала о проблемах Ирана с продажей нефти

Иран, несмотря на увеличение добычи нефти в 2025 году, заработал меньше на экспорте нефти. Посредники использовали нестабильность режима для снижения цены, узнала WSJ. Основной поток нефти Тегеран продавал маленьким китайским НПЗ

Фото: Norlys Perez / Reuters

Иран в 2025 году экспортировал больше сырой нефти, чем за последние годы, за счет контрабанды. Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ), изучившая вопрос нефтяных доходов Тегерана.



Несмотря на рост экспорта нефти в 2025 году, пишет издание, прибыль Ирана резко упала из-за большого количества скидок. По словам представителей нефтяной отрасли, с которым поговорила WSJ, в прошлые годы прибыль Тегерана временами была значительно выше.

Шаткое положение Ирана, зависимого от нефтяных доходов, использовали посредники и покупатели, которые снижали цены, зная, что у Тегерана мало других способов сбыть свою нефть, находящуюся под санкциями, кроме как через свой «теневой флот». Старший аналитик по Ирану и энергетике в консалтинговой фирме Eurasia Group Грегори Брю рассказал, что иранцам и другим участникам торговли приходится создавать новых посредников, чтобы обойти санкции.



WSJ пишет, что Иран продает свою нефть в основном небольшим китайским нефтеперерабатывающим заводам так называемым teapots, «чайникам», которые не работают на международном рынке. Teapot refiners — это несколько частных заводов, расположенных в провинции Шаньдун к югу от Пекина. Издание Taipei Times назвало их «ключевыми игроками» в покупке нефти из Венесуэлы, Ирана и России.

Падение цены доходов от нефти также нанесло удар по валютным поступлениям Ирана, которые Тегеран использовал для оплаты импорта и поддержания реала, местной валюты. Недавние протесты в Иране были как раз вызваны резким обесцениванием реала и почти 50-процентной инфляцией на фоне санкций.

Власти обвинили в организации протестов США и Израиль. Президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану ударом в случае жестокого подавления протестов властями. Однако после консультаций с союзниками Трамп передумал, писала The Wall Street Journal. По данным газеты, против атаки выступили Израиль и арабские страны, сочтя «момент неподходящим».

Власти Ирана, в свою очередь, заявили, что будут рассматривать любую атаку США на страну как «полномасштабную войну», узнал Reuters.