«Вкусвилл» рассказал о мерах после обнаружения бактерии в утенке табака

Фото: Сергей Петров / NEWS.ru / Global Look Press

Российская сеть супермаркетов «Вкусвилл» и поставщик продукции предприняли необходимые действия после того, как в утенке табака была обнаружена бактерия, вызывающая листериоз, сообщила РБК пресс-служба «Вкусвилла».

Пробы были отобраны 13 ноября 2025 года в городе Орле. Уведомление о несоответствии поступило производителю после окончания срока годности партии. К моменту его получения продукция уже отсутствовала в продаже. Корректирующие действия были предприняты поставщиком своевременно, рассказали в пресс-службе.

Специалисты производства и службы качества провели аналитику всех этапов технологического процесса. «В качестве корректирующих действий 27 ноября было остановлено производство продукции и проведена внеплановая генеральная уборка производственных помещений», — отметили в компании.

По результатам смывов производственной площадки листерий идентифицировано не было, подчеркнуто в сообщении.

В протоколе, приложенном к сообщению, говорится, что речь идет о продукции ООО «Птицефабрика Центральная».

Листериоз — инфекционная болезнь, которая характеризуется поражением центральной нервной системы, миндалин, лимфатических узлов, печени. Проявления инфекции — температура 38 градусов и выше, озноб, боли в мышцах, тошнота, диарея — могут возникнуть как через несколько дней после заражения, так и в течение месяца.

Валерия Антонова
«Вкусвилл» Бактерии инфекция
АО "ВКУСВИЛЛ"
