0

Российские авиакомпании столкнулись со сбоем системы бронирования

Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press
Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press

Днем 26 января российские авиакомпании сообщили о сбое в системе бронирования Leonardo («Сирена-трэвел»), который привел к ограничениям регистрации пассажиров и багажа. С проблемами при проведении операций с авиабилетами по этой же причине столкнулась белорусская «Белавиа».

Ограничения в «Аэрофлоте» затронули регистрацию пассажиров и багажа, оформление, переоформление и возврат билетов, а также дополнительные услуги в каналах продаж перевозчика. Компания предупредила о возможных корректировках в расписании.

О последствиях сбоя сообщила и «Победа», «дочка» «Аэрофлота». В компании отметили, что система регистрации в аэропортах работает в ручном режиме.

Проблемы с регистрацией багажа и оформлением билетов из-за сбоя в Leonardo отметили Azur Air, «Ямал» и «Ижавиа». Гендиректор последней Александр Синельников сообщил также о сбое в системе регистрации «Астра» и системе продаж «Сирена» (созданы компанией «Сирена-Трэвел» совместно с «РТ — Проектные технологии» госкорпорации «Ростех»).

РБК обратился за комментарием в S7, Utair, «Россия», «Уральские авиалинии».

В «Ростехе» заявили, что сбой связан с перебоями в работе сетевой инфраструктуры, фиксируются проблемы на стороне провайдера «Сирена-Трэвел». Создан оперативный штаб по восстановлению работоспособности системы.

На этом фоне аэропорт Сочи сообщил, что пассажиров временно регистрируют в ручном режиме и предупредил о возможных изменениях в расписании рейсов. В санкт-петербургском Пулково заявили, что аэропорт сейчас «обеспечивает регистрацию пассажиров и обслуживание рейсов в контакте с авиакомпаниями», но допустили, что в случае продолжительного сбоя в системах регистрации авиакомпаний время обслуживания пассажиров может вырасти. О задержках предупредило Шереметьево.

Минтранс вместе с Росавиацией, авиакомпаниями и аэропортами работают над тем, чтобы снизить влияние сбоя в Leonardo на расписание полетов, ведомства «усилили мониторинг за работой отечественного воздушного транспорта», говорится в сообщении министерства.

«При бронировании билетов крайне важно указывать корректные контактные данные — адрес электронной почты и номер телефона, поскольку авиакомпания будет осуществлять информирование пассажиров по этим каналам», — сообщил РБК вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин. Он напомнил, что у пассажиров есть право на вынужденный возврат авиабилетов в случае существенных задержек или отмен рейсов, но отметил, что сейчас эта функция приостановлена до решения технических вопросов.

