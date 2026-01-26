Бывшим сотрудникам ФСБ и СК вынесли приговор по делу о псевдопокушении
235-й гарнизонный военный суд Москвы огласил приговор фигурантам дела Merlion. Судья Толкаченко принял решение приговорить бывшего руководителя Хорошевского следственного отдела Следственного управления по СЗАО Москвы Рустама Юсупова к 18 годам лишения свободы с лишением звания майора юстиции, экс-начальника Следственного управления СКР по Северо-Западному округу столицы Сергея Ромодановского (сын экс-главы Федеральной миграционной службы Константина Ромодановского) к 19 годам строгого режима и следователя Андрея Жирютина к 17 годам лишения свободы. Кроме того, Ромодановский и Юсупов должны выплатить штраф в размере 109 миллионов рублей.
Бывшие сотрудники управления ФСБ по Москве и Московской области Александр Бибишев и Павел Крылов приговорены к 16 годам лишения свободы. Адвокат Вадим Лялин получил 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Услышав приговор, он упал в обморок, — рассказал РБК участник процесса.
Кроме того, суд удовлетворил гражданские иски потерпевших о взыскании морального вреда по 5 миллионов рублей каждому, солидарно с осужденных.
Государственный обвинитель запрашивал обвиняемым от 16 до 25 лет лишения свободы в зависимости от роли и степени участия для обвиняемых. Все фигуранты признаны виновными по ч. 3 ст. 210 УК (участие в преступном сообществе), ч. 3 ст. 285 УК (злоупотребление должностными полномочиями), ч. 3 ст. 30 ч. 6 ст. 290 УК (покушение на получение взятки), ч. 6 ст. 290 УК (получение взятки), ч. 2 ст. 299 УК (привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности и незаконное возбуждение уголовного дела), ч. 3 ст. 301 УК (незаконные задержание, заключение под стражу и содержание под стражей), чч. 3, 4 ст. 303 УК (фальсификация доказательств и результатов оперативно-разыскной деятельности), ч. 2 ст. 307 УК заведомо ложные показания).
Первое судебное заседание по делу прошло в мае прошлого года. Дело рассматривалось в закрытом режиме. Суд установил, что фигуранты дела являлись членами преступного сообщества, организованного находящимися в розыске следователем СКР Кириллом Качурой и его отцом-бизнесменом Виталием Кочурой. Доказано, что осужденные произвели незаконный арест троих акционеров и топ-менеджера ООО «Мерлион». По данным следствия, Ромодановский и Юсупов при участии Жирютина, Бибишева и Крылова сфальсифицировали доказательства, в результате которых в феврале и сентябре 2020 года были возбуждены уголовные дела.
В тот же период они через адвоката Лялина пытались вымогать взятку у обвиняемых в размере 3 миллионов евро за прекращение уголовного преследования. Однако, уголовные дела в отношении акционеров IT-компании Merlion были переданы в ГСУ СК, где впоследствии прекращены за отсутствием событий преступлений.
Участник судебного процесса рассказал РБК, что осужденные не признали вины. Один из фигурантов — бывший сотрудник ФСБ Крылов признал вину частично, только по ч.4 ст. 303 (фальсификация доказательств и результатов оперативно-разыскной деятельности). Стороны защиты планируют обжаловать приговор.
Дело Merlion
Дело о псевдопокушении на бывшего генерального директора Merlion Вячеслава Симоненко началось в 2020 году. Он обратился в правоохранительные органы с заявлением о том, что в 2015 году его пытались убить совладельцы компании Merlion Олег Карчев, Владислав Мангутов и Алексей Абрамов, а также топ-менеджер Борис Левин. Все они были арестованы. По словам Симоненко, в его дом под Красногорском бросили бутылки с зажигательной смесью, чтобы не платить $4,5 млн за вырученные от продажи акции компании.
Дело вел следователь по особо важным делам Следственного комитета Алексей Неснов. Под его руководством следствие установило, что исполнителем покушения был ветеран боевых действий в Донбассе Григорий Жеренов. Он написал явку с повинной и рассказал следствию, что его якобы наняли руководители Merlion.
По версии следствия, после ареста совладельцев Merlion в октябре 2020 года участники преступного сообщества начали вымогать у каждого из них по 5 млрд руб. за завершение уголовного преследования.
После того как расследование было передано в Главное управлением СК, следователи предположили, что покушения не было, а фигурантам смягчили меру пресечения. В октябре 2021 года Басманный суд выпустил Карчева, Мангутова и Абрамова из СИЗО.
В феврале 2022 года уже сам Симоненко был арестован по обвинению в даче заведомо ложных показаний, ложном доносе и фальсификации доказательств. Тогда же силовики установили, что следователь Неснов участвовал в фальсификации доказательств, привлек невиновного к уголовной ответственности и незаконно задержал руководство компании. Он бежал за границу и был объявлен в международный розыск.
В апреле 2024 года Хорошевский суд приговорил бывшего гендиректора Merlion Вячеслава Симоненко к 22 годам в колонии строгого режима.
