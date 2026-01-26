Власти отозвали лицензию у вуза в Подмосковье и закрыли набор в еще один

Фото: Рособранзор

Федеральная служба по надзору в сфере науки и образования (Рособрнадзор) отозвала лицензию на образовательную деятельность у Московского областного социально-гуманитарного института.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Еще в один вуз «в связи с неисполнением предписания» Рособрнадзор запретил прием студентов. Речь идет о Кубанском институте профессионального образования.

Еще 11 высших учебных заведений получили предупреждения недопустимости нарушения обязательных требований.

Материал дополняется