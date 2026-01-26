Раненная при атаке БПЛА на Воронеж женщина умерла в больнице

Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press

Пожилая женщина, получившая ранение при атаке ВСУ на Воронеж в ночь на 11 января, умерла в больнице. Об этом сообщил губернатор области Александр Гусев в телеграм-канале.

«Врачи делали все <...>. Однако здоровье не выдержало. От себя лично и от всего правительства Воронежской области выражаю соболезнования родным и близким», — написал глава региона.

В ночь на 11 января в небе над Воронежем и двумя районами региона перехватили 17 дронов, сообщал Гусев. В результате атаки пострадали четыре человека. В реанимации умерла молодая женщина, получившая черепно-мозговую травму. Гусев назвал атаку на Воронеж одной из сильнейших с начала конфликта.

В тот же день губернатор уточнил, что в больнице остается еще одна женщина, получившая ранение в брюшную полость. Других пострадавших — мужчину и женщину, получивших порезы, — отпустили на амбулаторное лечение.