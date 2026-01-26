Российские аэропорты начали сообщать о проблемах с регистрацией

Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press

Аэропорты Краснодара и Сочи сообщили, что из-за глобального сбоя в системе регистрации Astra временно ограничили возможность регистрации пассажиров и багажа.



«Регистрация пассажиров на период восстановления осуществляется в ручном режиме», — говорится в сообщении авиагавани Сочи.

О проблемах с регистрациях сообщили аэропорты Красноярка, Нижнекамска и Санкт-Петербурга.



«В случае продолжительного сбоя в системах регистрации авиакомпаний возможно увеличение времени обслуживания пассажиров и корректировки расписания», — написала пресс-служба Пулково в телеграм-канале.



Пресс-служба Шереметьево посоветовала пассажирам следить за информацией о статусе рейсов в коммуникационных каналах авиакомпаний, онлайн-табло и в управлении бронированием из-за возможных корректировок.



Российские авиакомпании ранее сообщили о глобальном сбое в системе бронирования Leonardo («Сирена-трэвел»), который привел к ограничениям регистрации пассажиров и багажа. Пассажиры «Аэрофлота» столкнулись с ограничениями при переоформлении и возврате билетов. В авиакомпании предупредили о возможных изменениях в расписании.

Проблемы с регистрацией багажа из-за сбоя системы Leonardo отметили Azur Air, «Ямал» и «Ижавиа».

Материал дополняется