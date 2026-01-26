 Перейти к основному контенту
Футбол Италия. Кубок Фиорентина Комо 1 3,45 x 3,45 2 2,12 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Бахрам Муртазалиев Джош Келли 1 1,29 x 23 2 3,8 Единоборства MMA. UFC 325. Сидней. Титульный бой. Полулёгкий вес. 5 раундов Александр Волкановски Диего Лопес 1 1,62 x 54 2 2,36 Единоборства MMA. UFC 325. Сидней Дэн Хукер Бенуа Сен-Дени 1 3,66 x 63 2 1,3 Единоборства MMA. UFC 325. Сидней Тай Туйваса Таллисон Тейшейра 1 3,45 x 62 2 1,33 Единоборства MMA. UFC 325. Сидней Рафаэль Физиев Маурисио Руффи 1 1,85 x 50 2 2 Единоборства MMA. ACA 200. Москва. Титульный бой. Средний вес. 5 раундов Магомедрасул Гасанов Альберт Туменов 1 1,22 x 67 2 4,3 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Марио Барриос Райан Гарсия 1 2,8 x 21 2 1,48
Спорт⁠,
0

Российская бобслеистка завоевала бронзу на юниорском чемпионате мира

Российская бобслеистка Степушкина взяла бронзу юниорского ЧМ в Швейцарии
В соревнованиях по монобобу Степушкина уступила лишь представительницам Германии и Швейцарии
София Степушкина
София Степушкина (Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС)

Россиянка София Степушкина завоевала бронзовую медаль в монобобе на юниорском чемпионате мира по бобслею в швейцарском Санкт-Морице в соревнованиях среди спортсменов не старше 23 лет.

Она показала суммарное время 2 минуты 25,53 секунды по итогам двух заездов. Победу с результатом 2 минуты 24,82 секунды одержала немецкая спортсменка Шарлотта Кэндрикс. Серебряную медаль завоевала хозяйка трассы швейцарка Селина Ислер (отставание +0,45). Степушкина отстала от чемпионки на 0,71 секунды.

14 января Степушкина была лишена права бороться за медали первенства Европы среди спортсменок до 23 лет, которое проводилось параллельно с этапом Кубка Европы в австрийском Инсбруке. Несмотря на участие в гонке и итоговое 18-е место в общем зачете, ее результат в континентальном первенстве зачтен не был.

«Организаторы соревнований объяснили это тем, что нейтральные спортсмены, по их мнению, принадлежат только самим себе и не могут относиться ни к какому континенту», — сообщили ТАСС в Федерации бобслея России.

20-летняя Степушкина является дочерью многократного призера чемпионатов мира по бобслею Дмитрия Степушкина, который умер в 2022 году.

В октябре 2025 года Апелляционный трибунал Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) признал незаконным решение конгресса организации о запрете на участие россиян в соревнованиях. В декабре две российские бобслеистки (София Степушкина и Любовь Черных) и семь скелетонистов (Виктория Феттель, Алена Фролова, Полина Князева, Полина Тюрина, Даниил Романов, Владислав Семенов и Еремей Зыков) получили одобрение на выступление в нейтральном статусе.

Песков прокомментировал первые трехсторонние переговоры

Власти Венесуэлы освободили более сотни политзаключенных

В Турции призвали США не делать из Ирана вторую Венесуэлу

Родригес заявила, что с Венесуэлы «хватит приказов Вашингтона»

Более 1 млн домов в США оказались без света из-за мощной снежной бури

Полянский о иллюзиях относительно роли ОБСЕ в урегулировании украинского конфликта
Екатерина Халимовская
бобслей
