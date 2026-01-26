«Ростех» назвал причину сбоя в работе системы бронирования авиакомпаний
Причиной сбоя в работе системы бронирования Leonardo стали проблемы на стороне провайдера. Об этом РБК сообщили в корпорации «Ростех».
«Фиксируются сбои в работе сетевой инфраструктуры, проблемы на стороне провайдера — компании «Сирена Трэвел», — заявили в пресс-службе Ростеха.
По данным компании, уже создан оперативный штаб по восстановлению работы системы вместе с «Аэрофлотом». В деятельности штаба задействовано большое число разработчиков и специалистов со стороны провайдера.
О глобальном сбое в системе бронирования ранее сообщала пресс-служба «Аэрофлота». Проблемы с оформлением билетов были замечены на сайте перевозчика, в контакт-центрах и у агентов. При этом регистрация пассажиров продолжается в обычном режиме.
Вице-президент РСТ Дмитрий Горин заявил, что пассажирам и туристам предоставят альтернативные варианты, включая возможную корректировку расписания рейсов. Он напомнил, что при бронировании билетов важно указывать корректные данные, чтобы с пассажирами могли связаться. «В случае существенных задержек или отмен рейсов у пассажиров сохраняется право на вынужденный возврат авиабилетов», — добавил Горин.
Материал дополняется
