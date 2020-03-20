Экономисты признали начало рецессии в трети мировой экономики

Экономисты Института международных финансов (IIF) резко понизили прогноз по росту мировой экономики в 2020 году — до 0,4% из-за шока на мировых рынках. Экономики США, еврозоны и Японии уже находятся в рецессии, заявляют эксперты

Улица ​Таймс-сквер ​в Нью-Йорке, США (Фото: Jeenah Moon / Reuters)

Институт международных финансов (IIF, расположенная в Вашингтоне глобальная ассоциация финансовых институтов) понизил свой прогноз по росту мировой экономики в 2020 году до 0,4%, следует из обзора организации, поступившего в РБК. Это один из самых низких опубликованных прогнозов по глобальному росту на этот год.

Всего две недели назад IIF понизил прогноз по росту мирового ВВП с 2,6 до 1,6%, но с того времени шок, связанный с коронавирусной инфекцией COVID-19, «трансформировался в полноценную внезапную остановку глобальных рынков капитала».

Неопределенность очень высока, и прогнозы приходится обновлять «практически ежедневно», оговаривается институт.

30% мировой экономики уже в рецессии

США, еврозона и Япония уже находятся в экономической рецессии, которая продлится до середины года, пишет главный экономист IIF Робин Брукс. На Соединенные Штаты приходится 15,1% общемирового ВВП, на еврозону — около 11%, на Японию — около 4%, следует из данных МВФ.