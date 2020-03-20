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Экономика ,  
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Экономисты признали начало рецессии в трети мировой экономики

Экономисты Института международных финансов (IIF) резко понизили прогноз по росту мировой экономики в 2020 году — до 0,4% из-за шока на мировых рынках. Экономики США, еврозоны и Японии уже находятся в рецессии, заявляют эксперты
Улица ​Таймс-сквер ​в Нью-Йорке, США   (Фото: Jeenah Moon / Reuters)

Институт международных финансов (IIF, расположенная в Вашингтоне глобальная ассоциация финансовых институтов) понизил свой прогноз по росту мировой экономики в 2020 году до 0,4%, следует из обзора организации, поступившего в РБК. Это один из самых низких опубликованных прогнозов по глобальному росту на этот год.

Всего две недели назад IIF понизил прогноз по росту мирового ВВП с 2,6 до 1,6%, но с того времени шок, связанный с коронавирусной инфекцией COVID-19, «трансформировался в полноценную внезапную остановку глобальных рынков капитала».

Неопределенность очень высока, и прогнозы приходится обновлять «практически ежедневно», оговаривается институт.

30% мировой экономики уже в рецессии

США, еврозона и Япония уже находятся в экономической рецессии, которая продлится до середины года, пишет главный экономист IIF Робин Брукс. На Соединенные Штаты приходится 15,1% общемирового ВВП, на еврозону — около 11%, на Японию — около 4%, следует из данных МВФ.

  • ВВП США в первом квартале 2020 года снизится примерно на 0,2% к предыдущему кварталу, во втором квартале спад усилится до 2,3% к предыдущему кварталу. «Таким образом, США уже в рецессии», — констатирует IIF.
  • Экономика еврозоны сократится в 2020 году на 2,8%, экономика Японии — на 1,5%.
  • Китай вырастет лишь на 3,5% после роста на 6,1% в 2019 году, что уже называлось самым медленным ростом китайской экономики с 1990 года.

IIF отмечает, что ключевым допущением является ожидаемое восстановление экономик во второй половине 2020 года, а это означает, что эпидемия коронавируса пойдет на спад к лету. Но если пандемия затянется, могут материализоваться еще более пессимистичные прогнозы.

Дефицит долларов

«Ценовая война ОПЕК дестабилизировала и без этого хрупкие рынки. Резкое падение нефтяных цен и растущая неопределенность, связанная с COVID-19, спровоцировали внезапную остановку на глобальных рынках», — указывает IIF.

«Мы фиксируем беспрецедентные оттоки капитала с развивающихся рынков, и они сконцентрированы за пределами Китая. Эта ситуация осложняется растущим стрессом на кредитных рынках США и свидетельствами нехватки долларовой ликвидности в еврозоне и в Японии», — отмечает IIF.

На фоне недостатка долларового фондирования за пределами США Федеральная резервная система (ФРС) расширила предоставление долларовой ликвидности ведущим центробанкам мира через своповые линии. В рамках этого механизма, например, Европейский ЦБ занимает доллары у ФРС, взамен предоставляя евро, и может затем одолжить эти доллары европейским банкам.

Ранее на этой неделе американский банк JP Morgan резко снизил свой прогноз по росту экономики США, предсказав падение ВВП на 3,7% во втором квартале к предыдущему кварталу. В этом случае квартальное падение будет даже больше, чем в четвертом квартале 2008 года, на пике «Великой рецессии». Рейтинговое агентство S&P предсказало глобальную рецессию в 2020 году.

Автор: Иван Ткачёв
Теги: рецессия, глобальная экономика, коронавирус, ликвидность
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