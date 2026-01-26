Умер один из основателей отряда «Центроспас» Андрей Легошин

Андрей Легошин (Фото: Федор Савинцев / ТАСС)

Спасатель Андрей Легошин, который входил в число первых сотрудников отряда «Центроспас» МЧС России, умер на 64-м году жизни, сообщил ТАСС со ссылкой на окружение Легошина.

По данным собеседников агентства, он скончался 26 января у себя дома. Причина смерти устанавливается. РБК обратился за комментарием в МЧС.

Отряд «Центроспас» — это государственный центральный аэромобильный спасательный отряд в структуре МЧС России. Он предназначен для проведения поисково-спасательных работ при крупных чрезвычайных ситуациях любого характера — природного (землетрясения, наводнения) или техногенного (аварии, обрушения). Спасатели отряда также оказывают помощь населению в зонах вооруженных конфликтов.

Андрей Легошин родился 18 марта 1962 года в Железнодорожном. Он был одним из первых внештатных спасателей в Комиссии по чрезвычайным ситуациям Совета министров СССР.

Легошин трудился в составе спасательной службы Союза обществ Красного Креста, а в 1992 году вошел в состав отряда «Центроспас». С 1993 по 2003 год он возглавлял организацию, затем перешел на службу в центральный аппарат МЧС.

До создания спасательной службы России Легошин, профессионально занимавшийся альпинизмом, ликвидировал последствия землетрясения в Армении в 1988 году.

В 2005 году Легошин стал заслуженным спасателем России. Его наградили двумя орденами Мужества, медалями «За отвагу» и «За спасение погибавших».