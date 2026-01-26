В Анапе мужчину обвинили в организации убийства родственников из-за наследства

В Анапе мужчина нанял киллера для решения спора о наследстве

Фото: СУ СКР по Краснодарскому краю

Мужчина нанял киллера, чтобы избавиться от родственников, претендующих на наследство, однако полиция пресекла его действия. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

39-летний житель Анапы действовал на фоне длительного имущественного конфликта с родственниками, связанного с недвижимостью.

По версии следствия, в декабре 2025 года он решил организовать их убийство, но не желал лично участвовать в преступлении и опасался уголовной ответственности. Фигурант обратился к знакомому с просьбой найти исполнителя.

Тогда деятельность мужчины попала в поле зрения правоохранительных органов, дальнейшие шаги проходили под их контролем. Подставной «исполнитель» согласился совершить преступление за 1 млн руб. Обвиняемый передал ему адрес проживания потерпевших, фотографии и другую информацию, а также настаивал на инсценировке разбойного нападения.

После получения сведений о «выполненном заказе», фотоматериалов и личных вещей потерпевшего мужчина был задержан.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 3 ст. 33, п. «а» ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса. Фигуранту предъявили обвинение, он заключен под стражу.