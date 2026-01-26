В Анапе мужчина нанял киллера для решения спора о наследстве
Мужчина нанял киллера, чтобы избавиться от родственников, претендующих на наследство, однако полиция пресекла его действия. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.
39-летний житель Анапы действовал на фоне длительного имущественного конфликта с родственниками, связанного с недвижимостью.
По версии следствия, в декабре 2025 года он решил организовать их убийство, но не желал лично участвовать в преступлении и опасался уголовной ответственности. Фигурант обратился к знакомому с просьбой найти исполнителя.
Тогда деятельность мужчины попала в поле зрения правоохранительных органов, дальнейшие шаги проходили под их контролем. Подставной «исполнитель» согласился совершить преступление за 1 млн руб. Обвиняемый передал ему адрес проживания потерпевших, фотографии и другую информацию, а также настаивал на инсценировке разбойного нападения.
После получения сведений о «выполненном заказе», фотоматериалов и личных вещей потерпевшего мужчина был задержан.
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 3 ст. 33, п. «а» ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса. Фигуранту предъявили обвинение, он заключен под стражу.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Песков прокомментировал первые трехсторонние переговоры
Власти Венесуэлы освободили более сотни политзаключенных
В Турции призвали США не делать из Ирана вторую Венесуэлу
Родригес заявила, что с Венесуэлы «хватит приказов Вашингтона»
Более 1 млн домов в США оказались без света из-за мощной снежной бури
Полянский о иллюзиях относительно роли ОБСЕ в урегулировании украинского конфликта