Bloomberg узнал о потерях горнолыжных курортов США из-за бойкота канадцев

Фото: Mario Tama / Getty Images

На американском горнолыжном курорте Джей Пик в Вермонте наблюдается снижение числа канадских туристов, пишет Bloomberg. К началу лета количество продлений абонементов на сезон 2025/26 среди канадцев упало на 35%.

Как отмечает агентство, канадцы здесь долгое время составляли основу иностранных гостей. Джей Пик находится в 8 км от Квебека — то есть практически на границе.

Аналогичная тенденция наблюдается на горнолыжных курортах США — от Монтаны до Мэна, отмечает Bloomberg: общее число бронирований зимних поездок из Канады на американские курорты сократилось примерно на 41%.

В связи с этим некоторые туроператоры пытаются исправить ситуацию с помощью маркетинговых усилий и скидок «в надежде, что туристы из Канады <...> отложат в сторону свои негативные чувства к президенту Дональду Трампу и вернутся».

21 января The Globe and Mail написала, что ВС Канады разработали «гипотетический сценарий» вторжения США на свою территорию и возможный ответ на это.

Вскоре премьер Канады Марк Карни заявил на форуме в Давосе, что менее сильным странам необязательно «пытаться ладить» с более сильными для выживания, а лучше объединиться и перестать «страдать от того, что причитается». Кроме того, Карни заявил, что канадцы «твердо стоят на стороне Гренландии и Дании». Через несколько часов Трамп объявил об отзыве приглашения Карни в «Совет мира».

В минувшие выходные Трамп также пригрозил Канаде пошлинами 100% в случае сделки с Китаем. Сближение двух стран началось на фоне разногласий с США по торговым пошлинам и Гренландии.