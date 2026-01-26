«Аэрофлот» предупредил об отмене и переносе рейсов из-за сбоя в Leonardo

Фото: Андрей Титов / Бизнес Online / Global Look Press

Расписание полетов авиакомпании «Аэрофлот» в связи со сбоем в системе бронирования Leonardo может изменяться: некоторые рейсы могут быть отменены или перенесены. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика в своем телеграм-канале.

В авиакомпании уточнили, что пассажиры могут перебронировать билеты на последующие рейсы, которые будут вылетать в ближайшие десять дней.

«Пассажиры отмененных рейсов после восстановления штатной работы системы Leonardo могут перебронировать билеты на последующие рейсы, выполняемые в ближайшие десять дней от даты отмененного вылета, либо оформить вынужденный возврат стоимости билетов», — говорится в сообщении.

О сбое в Leonardo «Аэрофлот» сообщил днем 26 января: в результате была приостановлена регистрация на рейсы, а также прервана продажа билетов и дополнительных услуг. Перевозчик добавил, что принимаются меры для восстановления штатной работы системы.

Leonardo была разработана «Ростехом» совместно с компанией «Сирена» и запущена в 2022 году. В «Ростехе» заявили, что сбой связан с перебоями в работе сетевой инфраструктуры, фиксируются проблемы на стороне провайдера.