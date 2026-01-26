Стали известны все четвертьфиналисты Australian Open

Последним у мужчин в четвертьфинал вышел Бен Шелтон, который сыграет с Янником Синнером

Янник Синнер (Фото: Phil Walter / Getty Images)

Американец Бен Шелтон победил норвежца Каспера Рууда и вышел в четвертьфинал Australian Open в Мельбурне, где сыграет со второй ракеткой мира итальянцем Янником Синнером.

Шелтон, седьмой в рейтинге ATP, одержал волевую победу со счетом 3:6, 6:4, 6:3, 6:4.

После этого матча определились все четвертьфинальные пары турнира «Большого шлема» в одиночном разряде:

Карлос Алькарас (Испания, 1-й) — Алекс де Минаур (Австралия, 6-й);

Александр Зверев (Германия, 3-й) — Лернер Тьен (США, 29-й);

Лоренцо Музетти (Италия, 5-й) — Новак Джокович (Сербия, 4-й);

Бен Шелтон (США, 7-й) — Янник Синнер (Италия, 2-й).

В женском одиночном разряде четвертьфинальные пары составили:

Арина Соболенко (Белоруссия, 1-я) — Ива Йович (США, 27-я);

Кори Гауфф (США, 3-я) — Элина Свитолина (Украина, 12-я);

Джессика Пегула (США, 6-я) — Аманда Анисимова (США, 4-я);

Елена Рыбакина (Казахстан, 5-я) — Ига Свентек (Польша, 2-я).

Последними из россиян в одиночном разряде вылетели Даниил Медведев и Мирра Андреева (в 1/8 финала). В парном разряде продолжает выступать Вера Звонарева, в миксте — Ирина Хромачева.