Стали известны все четвертьфиналисты Australian Open
Американец Бен Шелтон победил норвежца Каспера Рууда и вышел в четвертьфинал Australian Open в Мельбурне, где сыграет со второй ракеткой мира итальянцем Янником Синнером.
Шелтон, седьмой в рейтинге ATP, одержал волевую победу со счетом 3:6, 6:4, 6:3, 6:4.
После этого матча определились все четвертьфинальные пары турнира «Большого шлема» в одиночном разряде:
Карлос Алькарас (Испания, 1-й) — Алекс де Минаур (Австралия, 6-й);
Александр Зверев (Германия, 3-й) — Лернер Тьен (США, 29-й);
Лоренцо Музетти (Италия, 5-й) — Новак Джокович (Сербия, 4-й);
Бен Шелтон (США, 7-й) — Янник Синнер (Италия, 2-й).
В женском одиночном разряде четвертьфинальные пары составили:
Арина Соболенко (Белоруссия, 1-я) — Ива Йович (США, 27-я);
Кори Гауфф (США, 3-я) — Элина Свитолина (Украина, 12-я);
Джессика Пегула (США, 6-я) — Аманда Анисимова (США, 4-я);
Елена Рыбакина (Казахстан, 5-я) — Ига Свентек (Польша, 2-я).
Последними из россиян в одиночном разряде вылетели Даниил Медведев и Мирра Андреева (в 1/8 финала). В парном разряде продолжает выступать Вера Звонарева, в миксте — Ирина Хромачева.
