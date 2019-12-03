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Китай торжественно стал вторым
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Газета
Китай торжественно стал вторым
Газета № 194 (3149) (0312) Бизнес,
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Китай торжественно стал вторым
Россия начала поставки по газопроводу «Сила Сибири»
Президент Владимир Путин по телемосту дал старт «Силе Сибири»: по газопроводу российский газ впервые пошел в Китай. После выхода «Силы Сибири» на полную мощность КНР претендует на звание второго по объему покупателя газа из России
Фото: Максим Шеметов / Reuters

2 декабря начались поставки российского трубопроводного газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири» «Газпрома». В церемонии открытия по телемосту приняли участие российский президент Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин. «Нихао! Добрый день!» — сказал Путин в начале церемонии и назвал китайского лидера «дорогой друг».

«Газпром» и китайская госкомпания CNPC подписали контракт о поставке газа и строительстве газопровода в мае 2014 года после десяти лет переговоров. Договор заключен сроком на 30 лет и предполагает поставку в Китай 38 млрд куб. м в год. Общая сумма контракта в ценах 2014 года составляла $400 млрд, за время его действия китайским потребителям планируется продать более 1 трлн куб. м сырья. Газ будет поставляться с Чаяндинского месторождения (запасы 1,2 трлн куб. м газа) в Якутии и Ковыктинского (2,7 трлн куб. м, запуск в конце 2022 года) в Иркутской области. Формулу цены, по которой будет продаваться российский газ, стороны не раскрывают.

Общая протяженность «Силы Сибири» составляет около 3 тыс. км, на реализацию проекта было потрачено 1,1 трлн руб. На первом этапе запущен участок «Силы Сибири» протяженностью около 2,2 тыс. км от Чаяндинского месторождения до Благовещенска (граница с Китаем). В дальнейшем планируется запустить еще один участок длиной около 800 км, от Ковыкты до Чаяндинского месторождения.

После выхода «Силы Сибири» на проектную мощность 38 млрд куб. м газа в год (запланировано на 2024 год) Китай станет вторым по объему потребителем российского газа в мире после Германии (приобрела 58,5 млрд куб. м газа «Газпрома» в 2018 году), обогнав занимающих сейчас второе и третье места Турцию (24 млрд куб. м) и Италию (22,8 млрд куб. м).

Как проходила церемония

Лидеры России и Китая принимали участие в церемонии по телемосту: Владимир Путин из Сочи, а Си Цзиньпин из Пекина. Предправления «Газпрома» Алексей Миллер находился в диспетчерской компрессорной станции Атаманская в Амурской области на границе России и Китая, откуда и начались поставки, а председатель совета директоров китайской CNPC Ван Илинь — на компрессорной станции Хайхэ на территории КНР.

«Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) готова к приему природного газа из России», — заявил глава CNPC. Миллер обратился к Путину с просьбой разрешить дать команду открыть линейный кран. «Разрешаю, начинайте», — ответил Путин. «Поехали», — подбодрил Си Цзиньпин. «Диспетчер, прошу открыть линейный кран. Кран открыт, газ поступает», — отрапортовал глава «Газпрома». Когда газ пошел в китайскую газотранспортную систему, на аплодирующих работников компрессорной станции Хайхэ, которые, как и Ван Илинь, были одеты в одинаковые красные костюмы, посыпалось конфетти.

«Сегодня знаменательное, по‑настоящему историческое событие не только для глобального энергетического рынка, но прежде всего для нас с вами — для России и для Китайской Народной Республики», — отметил Путин, указав, что запуск «Силы Сибири» приближает Россию и Китай к цели выйти к 2024 году на уровень товарооборота $200 млрд ($108 млрд в 2018 году). «В настоящее время Китай и Россия находятся на важном этапе национального развития, наши отношения вступают в новую эпоху. Надеюсь, что стороны приложат дальнейшие усилия, с тем чтобы создать еще больше знаковых проектов, таких как китайско-российский газопровод, в интересах наших стран и на благо наших народов», — сказал Си Цзиньпин.

По словам Миллера, на строительстве «Силы Сибири» трудились почти 10 тыс. человек и 4,5 тыс. единиц техники, использовано 130 тыс. труб различного диаметра массой более 1,8 млн т, сварено более 260 тыс. стыков, построено десять переходов через крупные реки и более ста переходов через речки и болота. «Под твердым руководством Центрального комитета Коммунистической партии Китая работники Китайской национальной нефтегазовой корпорации (CNPC) в лучших традициях дацинских нефтяников (в Дацине находится крупнейшее нефтегазовое месторождение Китая с запасами 5,7 млрд т нефти и 1 трлн куб. м газа. — РБК), проявив железную волю, упорство и командный дух, в срок и качественно завершили строительство и подготовку к вводу в эксплуатацию участка Хайхэ — Чанли», — доложил Ван Илинь.

В строительстве газопровода из России в Китай в качестве подрядчиков принимали участие «Стройгазмонтаж», проданный недавно бизнесменом Аркадием Ротенбергом структуре «Газпрома», «Стройтранснефтегаз» Геннадия Тимченко и партнеров и другие компании.

Самый быстрорастущий потребитель газа

Согласно контрактным обязательствам, в 2020 году по «Силе Сибири» предполагается поставить 5 млрд куб. м, в 2021-м — 10 млрд куб. м, в 2022 году — 15 млрд куб. м, сказал 29 ноября менеджер «Газпром экспорта» Андрей Зотов. Выход на проектную мощность 38 млрд куб. м газа в год запланирован на 2024 год.

Основными поставщиками газа в Китай в 2018 году были Туркменистан (33,8 млрд куб. м), Австралия (23,6 млрд куб. м) и Катар (10,3 млрд куб. м).

Китай является самым быстрорастущим потребителем и крупнейшим импортером газа в мире. По данным ВР, потребление газа в 2018 году выросло здесь на 17,7% к уровню 2017 года и составило 283 млрд куб. м в год, импорт увеличился на 30,7%, до 125,5 млрд куб. м в год. Такой рост связан с проводимой в стране политикой по замене угля на газ как более экологически чистый источник энергии. По этой причине Китай вынужден увеличивать собственную добычу, которая в 2018 году составила 161,5 млрд куб. м. По уровню потребления газа Китай находится на третьем месте в мире после США и России.

Китай закупает не только трубопроводный газ, но и сжиженный природный газ (СПГ). По состоянию на конец 2018 года экспорт СПГ из России в Китай, по данным ИМЭМО РАН, составил 1,6 млрд куб. м, или 2% от китайского импорта СПГ в 2018 году. Крупнейшая частная российская газовая компания НОВАТЭК начала поставки СПГ в Китай со своего завода «Ямал СПГ» в ноябре 2018 года.

Ожидается, что собственная добыча газа в Китае может вырасти до 260 млрд куб. м к 2030 году, но темпы прироста все равно будут отставать от спроса. В результате потребность в импорте может возрасти к 2030 году до 285 млрд куб. м, прогнозирует BP.

«Газпром», который по итогам 2018 года установил рекорд, продав за рубеж 201,9 млрд куб. м, в перспективе сможет удвоить экспорт за счет поставок в Китай, если эта страна продолжит политику замещения более дешевого угля газом для нужд производства энергии в экологических целях, сказал РБК аналитик Raiffaisenbank Андрей Полищук. Темпы газификации Китая несколько замедлились, в том числе из-за торговых войн с США, и при продолжении этого противостояния у «Газпрома» есть шанс значительно нарастить долю на этом рынке, заместив частично американский СПГ, считает эксперт.

«Газпром» уже несколько лет ведет переговоры о дополнительных поставках газа в Китай — с Сахалина, а также рассматриваются варианты строительства еще одного экспортного газопровода через Алтай или Монголию на 30 млрд куб. м в год. В 2015 году «Газпром» и CNPC заключили меморандум о взаимопонимании по проекту трубопроводных поставок природного газа в Китай с Дальнего Востока, но обязывающих контрактов ни по одному из этих маршрутов в Китай пока не подписано. «Готовы и дальше углублять сотрудничество с Россией в нефтегазовой сфере, которая является важной составляющей китайско-российских отношений», — заявил на церемонии запуска поставок Ван Илинь.

Но при текущих ценах на газ (менее $200 за 1 тыс. куб. м) проект «Сила Сибири» и запуск месторождений не окупится даже за все время контракта с CNPC — за 30 лет, предупреждает Полищук. РБК направил запрос представителю «Газпрома».

Другие претенденты на поставки в Китай

По трубопроводу «Сила Сибири» будет поставляться только сырье «Газпрома», обладающего монополией на экспорт трубопроводного газа из России. «Роснефть» и другие независимые производители не раз обращались в правительство с предложениями поставлять по этой трубе и их сырье, но газовая монополия выступала против. В мае 2014 года, после того как «Газпром» подписал контракт с китайской CNPC, глава «Роснефти» Игорь Сечин заявлял, что компания рассчитывает на получение доступа к этому трубопроводу, если его мощность решат увеличить. Однако предправления «Газпрома» Алексей Миллер в конце июня 2014 года говорил, что в «Силе Сибири» не будет места для газа независимых производителей, и выражал уверенность, что холдинг сможет сам наполнить газопровод.

Авторы: Людмила Подобедова, Тимофей Дзядко.
При участии: Инна Сидоркова.
Теги: «Сила Сибири» , Владимир Путин , Алексей Миллер , «Газпром»
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