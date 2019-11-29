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«Газпром» объяснил падение прибыли избытком газа в Европе
Падение прибыли компании в третьем квартале 2019 года почти вдвое связано с избытком газа в Европе и, как следствие, с минимальными за 10 лет ценами, заявил ее менеджер. Но с наступлением холодов цены пошли вверх
Фото: Thomas Eugster / Nord Stream 2

В силу негативных тенденций на европейском рынке газа прибыль, относящаяся к акционерам «Газпрома», снизилась в третьем квартале 2019 года на 45%, до 212 млрд руб., по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, заявил в ходе конференц-звонка заместитель руководителя финансового департамента компании Алексей Фиников.

В третьем квартале избыток газа на европейском рынке привел к падению цен до минимального уровня за последние 10 лет. Однако с наступлением сезона зимних отборов рынок газа пришел в более сбалансированное положение, что привело к росту спотовых цен в октябре-ноябре. «Так, актуальные цены на хабах с поставкой на месяц вперед восстановились до комфортных уровней марта текущего года $180–190 за 1 тыс. куб. м с перспективой их дальнейшего повышения», — отметил он.

«Газпром» в 2019 году намерен экспортировать в дальнее зарубежье около 198 млрд куб. м газа, а в ближайшие три года — от 194 до 204 млрд куб. м, заявил менеджер «Газпром экспорта» Андрей Зотов. По его данным, средневзвешенная цена газа конца года окажется на уровне $202–205 за 1 тыс куб. м. и не будет существенно меняться до 2021 года.

Несмотря на падение прибыли в третьем квартале, за счет более успешного первого полугодия чистая прибыль «Газпрома» в январе-сентябре выросла на 4%, до 1,1 трлн руб. (прибыль, относящаяся к акционерам — 1,05 трлн руб.), указано в отчете компании.

В рамках новой дивидендной политики, которую правление «Газпрома» обсудит на заседании 5 декабря, компания обещает довести выплаты акционерам до 50% от скорректированной чистой прибыли компании по МСФО в 2022 году (сейчас — 25%), указано в презентации холдинга по итогам выхода отчетности. Новую дивидендную политику утвердит совет директоров в конце декабря, сообщил Фиников. Он уточнил, что в 2022 году выплаты дивидендов в размере 50% от скорректированной на неденежные статьи чистой прибыли по МСФО будут осуществлены за 2021 год.

Дивиденды «Газпрома» за 2018 год составили 393,2 млрд руб., или 25,7% от чистой прибыли.

Автор: Людмила Подобедова
Теги: Газпром, отчетность МСФО, поставки газа, инвестпрограмма, дивиденды, прибыль
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