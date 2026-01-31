 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

В Алтайском крае четыре человека погибли от угарного газа после пожара

В Алтайском крае четыре человека умерли от отравления угарным газом после пожара

В городе Камень-на-Оби Алтайского края четыре человека, среди которых двое детей, скончались от отравления угарным газом после пожара в частном доме, сообщило региональное следственное управление Следственного комитета.

Пострадавших эвакуировали из горящего дома и доставили в реанимацию, где они позже скончались. Возраст погибших детей — пять лет и восемь месяцев.

По версии следствия, пожар начался из-за неправильной эксплуатации печки в доме.

В Саратовской области обнаружили тела шести человек
Общество
Фото:СУ СК России по Саратовской области

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам (ч. 3 ст. 109 Уголовного кодекса). Максимальное наказание по ней — лишение свободы на срок до четырех лет.

12 января в Саратовской области обнаружили тела шести человек, среди которых двое детей. Предварительно, они скончались в результате отравления угарным газом из-за работы газового оборудования в доме

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Александра Озерова
Алтайский край угарный газ пожар отравление
Материалы по теме
Трое детей отравились угарным газом при пожаре в Улан-Удэ
Общество
В Крыму от отравления угарным газом погибли четыре человека
Общество
Около 50 человек отравились угарным газом в церкви мормонов в США
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 31 января
EUR ЦБ: 90,47 (-0,51) Инвестиции, 30 янв, 17:52 Курс доллара на 31 января
USD ЦБ: 75,73 (-0,29) Инвестиции, 30 янв, 17:52
С чем Россия и Украина подошли ко второму раунду переговоров в Абу-Даби Политика, 09:39
Китай провел патрулирование у острова Хуанъянь в Южно-Китайском море Политика, 09:32
В новом проекте Конституции Казахстана сохранили статус русского языка Политика, 09:28
Власти смогут сносить ларьки на частных землях. Что ждет бизнесПодписка на РБК, 09:16
Что происходит с дивидендами российских компаний в начале 2026 года Инвестиции, 09:09
Книга, к которой возвращаешься: что советует почитать Андрей Клепач
РАДИО
 Общество, 09:03
«Близко к азартным играм». Можно ли научиться инвестициям на симуляторахПодписка на РБК, 09:00
Управленческие ошибки: как вернуть контроль над ситуацией
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Что будет с ключевой ставкой на заседании ЦБ в феврале: мнения экспертов Инвестиции, 09:00
Чем заняться дома: «Терапия», «Зверополис 2», шаманы и Дэвид Линч Стиль, 09:00
В США начался частичный шатдаун на фоне убийств в Миннесоте Политика, 08:43
Играем в бизнес с не всегда ясными правилами. Тест РБК и Яндекс Реклама, 08:27
В Алтайском крае четыре человека погибли от угарного газа после пожара Общество, 08:23
Мурманск и Североморск снова частично остались без света Общество, 08:00
WSJ узнала, какой вариант нападения на Иран попросил разработать Трамп Политика, 07:40