В Алтайском крае четыре человека погибли от угарного газа после пожара

В городе Камень-на-Оби Алтайского края четыре человека, среди которых двое детей, скончались от отравления угарным газом после пожара в частном доме, сообщило региональное следственное управление Следственного комитета.

Пострадавших эвакуировали из горящего дома и доставили в реанимацию, где они позже скончались. Возраст погибших детей — пять лет и восемь месяцев.

По версии следствия, пожар начался из-за неправильной эксплуатации печки в доме.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам (ч. 3 ст. 109 Уголовного кодекса). Максимальное наказание по ней — лишение свободы на срок до четырех лет.

12 января в Саратовской области обнаружили тела шести человек, среди которых двое детей. Предварительно, они скончались в результате отравления угарным газом из-за работы газового оборудования в доме