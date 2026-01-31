В США начался частичный шатдаун на фоне убийств в Миннесоте

Новая частичная приостановка работы правительства США из-за отсутствия финансирования (шатдаун) началась 31 января. Шатдаун стал результатом отказа сенаторов-демократов проголосовать за законопроект, разрешающий продолжение расходов Министерства внутренней безопасности, после убийств в Миннесоте. Об этом сообщают NPR и The Guardian.

Конгресс США не успел согласовать бюджет до истечения установленного срока в пятницу, 30 января, в полночь. Это, в свою очередь, создает угрозу остановки работы ряда федеральных ведомств.

Politico сообщило, что 29 января сенат принял компромиссный пакет мер по финансированию правительства, открыв конгрессу путь к предотвращению шатдауна. Голосование состоялось на следующий день после того, как демократы в сенате и президент Дональд Трамп согласовали пакет из пяти бюджетных законопроектов. Они включали двухнедельное финансирование Министерства внутренней безопасности, а также средства на оборону, госдепартамент и другие ведомства до конца сентября.

После публичного призыва Трампа поддержать соглашение республиканцы проголосовали почти единогласно: против были лишь 5 из 53 членов фракции. Среди демократов против выступили 24 из 47. Однако, как пишет Politico, голосование в сенате не предотвратило шатдаун, поскольку члены палаты представителей находятся за городом и должны вернуться только в понедельник, 2 февраля.

Палата представителей, которая ранее одобрила пакет мер по финансированию всех шести ведомств, должна повторно проголосовать за измененный пакет, уточняет NPR.

Если законодатели оперативно проголосуют 2 февраля, остановка работы правительства будет иметь минимальные последствия, так как большинство ведомств и так закрыто на выходных, пишет NPR. Однако пакет может столкнуться с трудностями в палате представителей, где республиканское большинство спикера Майка Джонсона крайне мало. Консервативная фракция «Свобода палаты представителей» уже выступила против плана.

Ранее в январе лидер меньшинства в сенате демократ Чак Шумер заявил, что его однопартийцы заблокируют законопроект о государственных расходах. Заявление он сделал после убийства агентами ICE (Иммиграционной таможенной службы) в Миннеаполисе мужчины. «Демократы в сенате не поддержат законопроект Министерства внутренней безопасности, если он не обуздает ICE и не положит конец насилию», — сказал Шумер (цитата по Politico).

Заявление Шумера последовало после убийства сотрудниками ICE двух человек в Миннесоте — Алекса Претти и Рене Гуд. Их обвинили в агрессии против сотрудников ICE.

В ноябре в США завершился рекордный по продолжительности шатдаун. Правительство приостановило работу на 43 дня.

Материал дополняется