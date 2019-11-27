«Алиса» прибавила в громкости

Аналитики Just AI прогнозируют существенный рост российского рынка «умных» колонок

За год число проданных в России «умных» колонок выросло в 8 раз, подсчитали аналитики Just AI. Пока рынок представлен только устройствами с «Алисой». Большинство же пользователей предпочитают общаться с ассистентами через смартфон

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

По итогам 2019 года в России будет продано 320 тыс. «умных» колонок с голосовым помощником «Алиса», объем этого рынка составляет $33 млн, подсчитали аналитики разработчика технологий разговорного искусственного интеллекта Just AI. Такую информацию компания представила 26 ноября в рамках конференции Conversations-2019, передал корреспондент РБК.

62% продаж будет приходиться на собственные устройства «Яндекса» («Яндекс.Станция», «Яндекс.Станция Мини»), 38% — на партнерские девайсы с «Алисой» (колонки Elari SmartBeat, LG XBOOM, Irbis A, Dexp Smartbox, часы Elari KidPhone).

Представитель «Яндекса» отказался комментировать оценки экспертов и раскрывать статистику продаж своих колонок. «Сейчас с «Алисой» ежемесячно общаются более 45 млн пользователей, в том числе и через «умные» колонки», — сообщил он.

В 2018 году «Яндекс» продал 40 тыс. «умных» колонок, оценивала ранее Canalys. То есть за год показатель должен вырасти в восемь раз. «Такой резкий рост рынка связан не только с маркетинговой активностью «Яндекса», развитием экосистемы навыков «Алисы» и органической популярностью «умных» колонок в мире, но и в первую очередь с появлением более дешевых, нежели «Яндекс.Станция», устройств», — говорится в исследовании Just AI.

Другие выводы экспертов — в материале РБК.

Новые игроки

В 2020 году, по прогнозу Just AI, количество проданных устройств вырастет до 1,15 млн, а объем рынка «умных» колонок достигнет $100 млн. «За место в доме российского пользователя будут соперничать уже пять игроков: на устройства с «Алисой» от «Яндекса» и партнеров придется около 60% рынка, 40% займут три новых вендора с собственными ассистентами и устройства на базе Google Ассистента», — отмечается в исследовании. О каких вендорах идет речь, в Just AI не уточнили.

В ноябре 2018 года «Ведомости» со ссылкой на собственные источники писали, что Mail.Ru Group работает над собственным голосовым помощником, а также разрабатывает «умную» колонку. Компания запустила собственного голосового помощника «Марусю» в тестовом режиме в июне этого года. Представитель Mail.Ru Group не стал комментировать планы запустить устройство своей разработки, однако в отчетности компании за третий квартал 2019 года указано, что работа над устройством с голосовым помощником «Маруся» находится на продвинутой стадии.

Над собственной колонкой с «умным» ассистентом работает и Сбербанк. В августе источники РБК, близкие к банку, рассказывали, что колонка будет работать на основе голосового помощника, который разрабатывает Центр речевых технологий (группа компаний ЦРТ, 51% акций принадлежит Сбербанку).

В этом году стало известно и о планах Alibaba выпустить на российский рынок свою колонку Tmall Genie. Как пояснял РБК источник, близкий к китайскому холдингу, Россия может стать второй страной (после КНР), где она будет продаваться.

«Умные» ассистенты подешевеют

В Just AI ожидают, что «умные» устройства станут более дешевыми и доступными для потребителей, что придаст дополнительный импульс развитию индустрии. В исследовании отмечается, что в 2020 году на российском рынке могут появиться первые «умные» экраны, совмещающие микрофонную матрицу голосового ассистента, понимающего естественный язык, качественную акустику и экран небольшого размера. Подобные устройства уже набирают популярность в странах, которые лидируют на рынке смарт-спикеров. В 2018 году, по оценкам Canalys, поставки «умных» экранов в мире составили 6,4 млн штук, из которых 31,1% пришелся на дисплей Amazon Echo Show. Подобные устройства также есть у Google (Nest Hub), Lenovo (Smart Display), JBL (Link View), Facebook (Portal и Portal Plus) и др.

К концу 2021 года продажи колонок в России в штуках должны вырасти до 6 млн, прогнозирует Just AI.

Голос из смартфона

Аналитики Just AI провели опрос, который показал, что 71% респондентов пользовались голосовыми ассистентами на различных устройствах. Из них 78% опрошенных продолжают использовать их. Почти 80% респондентов пользуются ассистентом «Алиса», 16% — Siri от Apple, 13% — Google Ассистентом. При этом 90% опрошенных используют «умного» помощника в своем смартфоне, «умными» колонками пользовались только 3% респондентов.

По словам управляющего директора Just AI Кирилла Петрова, рынок «умных» устройств развивается высокими темпами, но производители пока не выстроили развитую экосистему на базе этих устройств, а навыки ассистентов пока очень ограниченны.

Мировые продажи колонок превысят 100 млн штук

В середине года Canalys прогнозировала, что в 2019 году во всем мире будет продано 94 млн «умных» колонок. На руках у населения будет 207,9 млн колонок вместо 114 млн на конец 2018 года. Из этого количества 42,2% колонок будет у населения США, а 29% — Китая.

Более оптимистичный прогноз давала Deloitte — 164 млн «умных» колонок на сумму $7 млрд. В 2018 году, по оценке Deloitte, было продано 98 млн устройств этого типа на $4,3 млрд.

По расчетам Just AI, результаты 2019 года окажутся более впечатляющими, чем полагали Canalys. Поставки «умных» колонок за первые три квартала составили 75,7 млн штук, а в четвертом квартале, по прогнозу компании, будет продано еще 32 млн штук. «Четвертый квартал традиционно оказывается для рынка наиболее успешным: череда праздников и громких маркетинговых кампаний вроде Black Friday стимулируют спрос потребителей».