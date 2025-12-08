«Ливерпуль» не взял критиковавшего клуб Салаха на матч Лиги чемпионов
Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах не поедет с командой на матч Лиги чемпионов с «Интером» после резкой критики главного тренера Арне Слота. Египтянина нет в списке из 19 игроков, опубликованном пресс-службой клуба.
Ранее в понедельник Салах был «в хорошем расположении духа» на тренировке команды, отмечает AP. Матч пройдет 9 декабря.
Салах провел только один тайм в трех последних матчах команды. После игры с «Лидсом» (3:3) 6 декабря 33-летний форвард сказал, что клуб словно бросил его «под автобус» и у него нет «никаких отношений» со Слотом.
Салах выиграл два чемпионата Англии и один раз победил в Лиге чемпионов с «Ливерпулем». В апреле он продлил контракт на два года.
В декабре Салах сыграет за сборную Египта в Кубке африканских наций.
