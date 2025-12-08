The Economist сообщил о риске раскола в ЕС из-за российских активов

В случае, если ЕС направит российские активы Украине без согласия Бельгии, это может привести к глубокому расколу внутри союза

Фото: Paul Ellis / Getty Images

Евросоюз мог бы попробовать реализовать план использования замороженных российских активов без согласия Бельгии, но в таком случае существует риск глубокого внутреннего раскола, сообщает The Economist.

Бельгия, где хранится большая часть активов, с самого начала отвергала идею предоставления Украине «репарационного» кредита за счет российских замороженных активов, а в последние недели ее позиция только ужесточилась.

После начала военной операции на Украине Евросоюз и страны G7 заморозили золотовалютные резервы России примерно на €300 млрд. Более €200 млрд из этой суммы находится на счетах бельгийского депозитария Euroclear.

Идея использовать замороженные российские активы стала серьезным испытанием для решимости европейцев, пишет журнал. Получение Украиной такого кредита зависит во многом от того, смогут ли страны ЕС убедить бельгийцев прийти к соглашению с Еврокомиссией.

План использования активов должны обсудить на саммите 18 декабря. В случае неудачи с его принятием некоторые страны обсуждают вариант, при котором ЕС предоставит Украине кредит из своих средств.

Агентство Reuters сообщает, что лидеры семи стран ЕС 8 декабря призвали блок оперативно продвигать предложение об использовании замороженных активов для финансирования Украины. Речь идет о письме лидеров Эстонии, Финляндии, Ирландии, Латвии, Литвы, Польши и Швеции к главе Еврокомиссии (ЕК) Урсуле фон дер Ляйен.

Ранее, 3 декабря, ЕК одобрила два варианта финансирования Украины, включая «репарационный» кредит за счет активов России. Решение должно быть утверждено «квалифицированным большинством голосов» и не требует согласия всех членов ЕС. По данным Politico, предлагается выделить Киеву €165 млрд за счет активов России: €25 млрд со счетов частных банков стран евроблока и €140 млрд в бельгийском депозитарии Euroclear, где хранится большая часть российских активов.

Еврокомиссия также предложила альтернативный вариант: выделить Украине кредит, полученный за счет заимствований из бюджета ЕС. Однако, как сообщила Politico, Венгрия наложила вето на этот план.

Бельгия выступает против предоставления «репарационного» кредита, указывая на свою неготовность взять на себя риски, связанные с этой схемой. Euroclear и Европейский центральный банк (ЕЦБ) также выразили свое несогласие с этим планом. Глава ЕЦБ Кристин Лагард отметила, что юридическое и финансовое обоснование конфискации активов вызывает сомнения.

Накануне Financial Times сообщила, что Брюссель нашел в договорах ЕС статью, которая позволяет принимать решения без единогласного согласия всех стран — участниц блока, что позволит заморозить российские активы бессрочно, а не продлевать блокировку каждые полгода.

Москва расценивает любые действия с ее активами как воровство и предупреждает о возможных ответных мерах. В Кремле подчеркнули, что ответственность за конфискацию зарубежных активов России будут нести как страны, так и конкретные лица.