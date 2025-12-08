 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война санкций⁠,
0

The Economist сообщил о риске раскола в ЕС из-за российских активов

The Economist: попытки ЕС забрать активы России могут привести к расколу
Сюжет
Война санкций
В случае, если ЕС направит российские активы Украине без согласия Бельгии, это может привести к глубокому расколу внутри союза
Фото: Paul Ellis / Getty Images
Фото: Paul Ellis / Getty Images

Евросоюз мог бы попробовать реализовать план использования замороженных российских активов без согласия Бельгии, но в таком случае существует риск глубокого внутреннего раскола, сообщает The Economist.

Бельгия, где хранится большая часть активов, с самого начала отвергала идею предоставления Украине «репарационного» кредита за счет российских замороженных активов, а в последние недели ее позиция только ужесточилась.

После начала военной операции на Украине Евросоюз и страны G7 заморозили золотовалютные резервы России примерно на €300 млрд. Более €200 млрд из этой суммы находится на счетах бельгийского депозитария Euroclear.

Идея использовать замороженные российские активы стала серьезным испытанием для решимости европейцев, пишет журнал. Получение Украиной такого кредита зависит во многом от того, смогут ли страны ЕС убедить бельгийцев прийти к соглашению с Еврокомиссией.

План использования активов должны обсудить на саммите 18 декабря. В случае неудачи с его принятием некоторые страны обсуждают вариант, при котором ЕС предоставит Украине кредит из своих средств.

Агентство Reuters сообщает, что лидеры семи стран ЕС 8 декабря призвали блок оперативно продвигать предложение об использовании замороженных активов для финансирования Украины. Речь идет о письме лидеров Эстонии, Финляндии, Ирландии, Латвии, Литвы, Польши и Швеции к главе Еврокомиссии (ЕК) Урсуле фон дер Ляйен.

Глава Euroclear исключила наличие свободных денег для ЕС за счет активов
Политика
Валери Урбен

Ранее, 3 декабря, ЕК одобрила два варианта финансирования Украины, включая «репарационный» кредит за счет активов России. Решение должно быть утверждено «квалифицированным большинством голосов» и не требует согласия всех членов ЕС. По данным Politico, предлагается выделить Киеву €165 млрд за счет активов России: €25 млрд со счетов частных банков стран евроблока и €140 млрд в бельгийском депозитарии Euroclear, где хранится большая часть российских активов.

Еврокомиссия также предложила альтернативный вариант: выделить Украине кредит, полученный за счет заимствований из бюджета ЕС. Однако, как сообщила Politico, Венгрия наложила вето на этот план.

Бельгия выступает против предоставления «репарационного» кредита, указывая на свою неготовность взять на себя риски, связанные с этой схемой. Euroclear и Европейский центральный банк (ЕЦБ) также выразили свое несогласие с этим планом. Глава ЕЦБ Кристин Лагард отметила, что юридическое и финансовое обоснование конфискации активов вызывает сомнения.

Накануне Financial Times сообщила, что Брюссель нашел в договорах ЕС статью, которая позволяет принимать решения без единогласного согласия всех стран — участниц блока, что позволит заморозить российские активы бессрочно, а не продлевать блокировку каждые полгода.

Москва расценивает любые действия с ее активами как воровство и предупреждает о возможных ответных мерах. В Кремле подчеркнули, что ответственность за конфискацию зарубежных активов России будут нести как страны, так и конкретные лица.

Читайте РБК в Telegram.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Полина Харчевникова Полина Харчевникова
российские активы Евросоюз риск раскол Бельгия Украина
Материалы по теме
Глава Euroclear исключила наличие свободных денег для ЕС за счет активов
Политика
Семь стран ЕС обратились к фон дер Ляйен и Коште из-за российских активов
Политика
FT узнала о возможности ЕС бессрочно заморозить российские активы
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 9 декабря
EUR ЦБ: 89,71 (+1) Инвестиции, 19:36 Курс доллара на 9 декабря
USD ЦБ: 77,27 (+1,18) Инвестиции, 19:36
Что такое экзосомы и какую роль они играют в косметологии РБК и КИТ МЕД, 19:46
Венгрия с начала года получила от России более 5 млрд кубометров газа Политика, 19:43
Рублев получил награду ATP за благотворительность Спорт, 19:34
Что получилось из коллаборации книжного магазина и девелоперской компании Стиль, 19:31
Вакансии в агросекторе выросли на 135%. Почему там некому работать. ВидеоПодписка на РБК, 19:29 
Paramount решила побороться с Netflix за Warner Bros. Политика, 19:27
Кадырова наградили медалью Росгвардии «За боевое отличие» Политика, 19:25
Подведите итоги года правильно
с интенсивом от РБК
Пройти интенсив
«Ливерпуль» не взял критиковавшего клуб Салаха на матч Лиги чемпионов Спорт, 19:19
Военная операция на Украине. Главное Политика, 19:17
Посол Франции оценил возможность конфискации российских активов
РАДИО
 Политика, 19:16
Модель GROW: как руководителю стать коучем для своих сотрудников Образование, 19:15
Посол Франции рассказал, какими должны быть условия для мира на Украине
РАДИО
 Политика, 19:08
Какой ресторан выбрать: кухня Байкала, банный ужин и димсамы а-ля рус Стиль, 19:00
На конференции «Сделано в «Сбере» представят новые продукты банка Отрасли, 19:00