Москалькова договорилась с Киевом о передаче посылок пленным
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что договорилась с омбудсменом Верховной рады Дмитрием Лубинцом о взаимной передаче российским и украинским пленным по 2 тыс. посылок с письмами от родных.
«[Лубинец] передаст эти посылки нашим бойцам, я передам украинским», — сказала Москалькова в ходе Всероссийского единого урока «Права человека» в МГИМО (цитата по «РИА Новости»).
О том, что Россия и Украина намерены провести взаимный обмен посылками для пленных, Москалькова рассказала еще в середине октября. Тогда, по ее словам, стороны ждали писем, которые предполагалось прикрепить к посылкам.
По итогам третьего раунда переговоров в Стамбуле, который прошел в июле, Россия и Украина договорились об обмене пленными по формуле в общей сложности «1200 на 1200». Так, 24 августа Россия и Украина передали друг другу по 146 человек, 2 октября — по 185. После этого о новых обменах сообщений не было.
В ноябре пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Россия и Украина продолжают контакты на экспертном уровне по этому вопросу. До этого секретарь Совета нацбезопасности Украины Рустем Умеров сообщил, что стороны при посредничестве Турции и ОАЭ договорились возобновить обмен пленными.
Читайте РБК в Telegram.
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили