Военная операция на Украине⁠,
0

Москалькова договорилась с Киевом о передаче посылок пленным

Москалькова: Россия и Украина договорились передать по 2 тыс. посылок пленным
Сюжет
Военная операция на Украине
Татьяна&nbsp;Москалькова
Татьяна Москалькова (Фото: ombudsmanrf / Telegtam)

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что договорилась с омбудсменом Верховной рады Дмитрием Лубинцом о взаимной передаче российским и украинским пленным по 2 тыс. посылок с письмами от родных.

«[Лубинец] передаст эти посылки нашим бойцам, я передам украинским», — сказала Москалькова в ходе Всероссийского единого урока «Права человека» в МГИМО (цитата по «РИА Новости»).

О том, что Россия и Украина намерены провести взаимный обмен посылками для пленных, Москалькова рассказала еще в середине октября. Тогда, по ее словам, стороны ждали писем, которые предполагалось прикрепить к посылкам.

По итогам третьего раунда переговоров в Стамбуле, который прошел в июле, Россия и Украина договорились об обмене пленными по формуле в общей сложности «1200 на 1200». Так, 24 августа Россия и Украина передали друг другу по 146 человек, 2 октября — по 185. После этого о новых обменах сообщений не было.

В ноябре пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Россия и Украина продолжают контакты на экспертном уровне по этому вопросу. До этого секретарь Совета нацбезопасности Украины Рустем Умеров сообщил, что стороны при посредничестве Турции и ОАЭ договорились возобновить обмен пленными.

Анастасия Лежепекова
права человека Татьяна Москалькова Украина омбудсмен Военная операция на Украине посылки пленные
